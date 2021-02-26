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她拒跟男友媽買保險 原因曝光網友全認同：顧慮得沒錯啊

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友的媽媽是保險經紀人，但他抱怨女友想買保險卻不找他媽媽投保。 圖／ingimage
一名男網友的媽媽是保險經紀人，但他抱怨女友想買保險卻不找他媽媽投保。 圖／ingimage

現在的人觀念成熟，對於保險已不像以前那麼會排斥，甚至有人還會投資更多來保障自己，一名男網友發文表示媽媽是保險經紀人，自己從小到大的保險都不需要煩惱，女友最近考慮想要投保，但卻拒絕找他媽媽幫忙，讓男網友不能理解，於是上網詢問「保險該跟認識的人買嗎？

這名男網友在《Dcard》寫道女友工作快2年，只有之前家人幫忙買的儲蓄險，最近想要再買保險，原PO就建議她可以先上網做個功課，再去跟他媽媽討論，但女友卻表示不想跟認識的人買，主要是顧慮以後如果出了什麼問題，擔心會和他媽媽有嫌隙。

原PO聽了無奈的說媽媽做這一行已經20多年了，現在甚至是事業部的主管，實力上保證沒問題，當然也不缺這筆業績，而女友和媽媽見過好幾次也不討厭彼此，「除了沒開放給保經公司的保單買不到，我實在想不到有啥理由不跟我媽買。想請問大家該怎麼辦？或是有我可能沒考慮到的點？」。

貼文一出，多數人都認同女方的看法，「你女友顧慮的點沒錯啊」、「如果分手了多尷尬！既然你媽不缺業績，那就讓女友找別的業務吧」、「女友考量比較多，會有人情壓力，不買感覺不行。日後分手的話，需要做理賠、保服也會很尷尬」、「會跟信任的朋友買，但是不會跟長輩或親戚買（不想讓親戚知道自己出事）」、「就算現在無事也難保以後不會有事，金錢面前，再好的關係都無用」、「我媽是做保經的，她反而堅持不做親友案件，就是怕以後理賠金不滿意搞得彼此尷尬」。

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