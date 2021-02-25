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花10年省吃儉用存70萬想買房養老 網碎美夢：連頭期款都沒

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友坦言花了10年時間好不容易省吃儉用存了70萬元，心想要貸款買房以後好養老，豈料美夢卻被網友戳破。示意圖／ingimage
一名網友坦言花了10年時間好不容易省吃儉用存了70萬元，心想要貸款買房以後好養老，豈料美夢卻被網友戳破。示意圖／ingimage

上班族花了大半輩子工作存錢，但好不容易存了點積蓄卻不知該如何花怎麼辦？就有一名網友透露，省吃儉用10幾年終於存了70幾萬元，但對於怎麼投資沒有概念，心想要「貸款買間房子，老了也有個安身立命之所」，沒想到卻被網友嗆爆了。

原PO在PTT八卦板發文表示自己省吃儉用10幾年，終於存到70幾萬元，但由於現在利息太低，因此正在考慮「到底是要貸款買房等升值，還是買台積電領股利又賺價差？」他自認是傾向貸款買間房子，老了也有個安身立命之所，豈料他對未來美好的規劃卻被網友否決了。

網友們群起討論，許多人都認為原PO的想法太天真了，紛紛留言感嘆，「70萬連頭期都沒」、「70萬買廁所吧？」、「買豪華紙糊屋？」、「70連車位都買不起」、「買顆枕頭吧，還可以做夢」、「70萬是要買什麼？塔位？」。

也有其他人給出其他回應，「去買生技股啊，都飛天了」、「all in 美德醫療」、「先買台積，再晚你就買不起了」、「支持買台積電，現在房價要飛天沒這麼容易」、「放空台積電」、「買比特幣吧，台積電是韭菜收割機，賺的慢」、「買水資源概念股喔」。

PTT 房貸 台積電

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