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他秀記帳本網佩服 卻嘆「再算也趕不上通膨、越記越窮」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享自己的記帳方式，引起不少人共鳴，但也有人認為記帳不一定真的能幫自己存到錢，反而只是限制自己花費，倒不如另闢財源。 圖／擷自爆廢公社
網友分享自己的記帳方式，引起不少人共鳴，但也有人認為記帳不一定真的能幫自己存到錢，反而只是限制自己花費，倒不如另闢財源。 圖／擷自爆廢公社

隨著手機應用程式的普及，不少人已經習慣將自己的收入支出利用app記帳，除了方便、一目了然，更能隨時掌握自己的花費。一名網友分享自己的記帳方法，手寫的記帳簿清楚記下每一筆花費，精細的紀錄引起不少人共鳴，但也有人感嘆再怎麼精算也趕不上通膨速度，「感覺越記越窮」。

有網友在臉書《爆廢公社》分享自己的記帳方法，手寫的記帳本上羅列每一筆餐費、生活用品費及各項雜支，並結算出薪水扣掉總支出的每月餘額，精細的程度讓不少人嘖嘖稱奇，紛紛分享自己的記帳方式。

有手寫記帳同好表示，用了app還是喜歡手寫記帳，有自己寫才知道「哪部分是不必要的支出，沒辦法開源至少要懂得節流」；另一派有在記帳、但是使用app的人指出app記帳的優點在於「方便還可以分類」；有人則分享用Excel記帳也可以一目了然，自動加總、加減的功能非常方便。

但有人質疑記帳不一定真的能幫自己存到錢，反而只是限制自己花費，倒不如另闢財源，「記了好幾年我沒有比較有錢，存下來的都是我餓出來的」、「收入低的人思考如何省錢，勝過花時間記帳；收入高的人思考如何創造利潤，勝過花時間省錢」，認為記帳只是讓你知道錢花在哪，重點還是要檢視並控管自己的開支。

理財 省錢

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