月薪28K該如何錢滾錢？ 眾人紛勸他先從這點做起

人生三件大事不外乎買房、買車和生子，不過相較買車、生子，買房真的有難度。一位網友表示自己月薪28k，希望在3年後買個小公寓，尋求存錢或投資之道。怎知貼文引起熱議，直接遭網友留言回應打臉「想辦法提高收入，賺取現在兩倍甚至三倍的薪水，才是你應該做的。」

原po在臉書「存錢公社」貼文表示，自己的薪資只有28k，住家中也無須負擔任何費用，自己每月生活費控制在6000元以內，因為想買房，所以給自己定了3年後買個小公寓的目標，想問廣大的存錢達人要如何有效存錢和投資。

貼文一岀，網友紛紛留言回應「等存到頭期款時房價又翻倍了」、「一個月存2萬5」、「我月存3W都買不起了」、「買房至少月存10萬，會比較無負擔」，有網友建議「儲蓄險值得參考，可當作一種存錢工具」、「要不要試著挖礦啊，加密貨幣」，更多的網友勸原po「投資自己然後找更高薪的工作」、「首先你應該提高收入」、「應該想想怎麼增加收入才對」。

不過有網友提出實質建議「現在有多少自備款呀？還是家人會幫忙出一些？」、「如果中南部，一個月存2萬，那不是沒有可能」、「各地公寓價格不一樣，先釐清楚這個」。