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兩年前「買房還是買股好」？他一算驚呆：資產暴漲近千萬

聯合新聞網 / 綜合報導
若可以回到兩年前，且手上有一筆570萬的資金，你會選擇買房還是買股呢？ 圖／ingimage
若可以回到兩年前，且手上有一筆570萬的資金，你會選擇買房還是買股呢？ 圖／ingimage

若可以回到兩年前，且手上有一筆570萬的資金，你會選擇買房還是買股呢？日前便有一名網友指出，自己在兩年前選擇買了一棟房子，而因近日台積電大漲，讓他好奇試算，如果當時all in台積電（2330），保守估算資產會大幅膨脹近1倍，達到1000萬元以上。

原PO於PTT的閒聊板上以「有人會後悔去年買房嗎」為題發問，說明自己在2019年時買了一間房，共花了自備款570萬元，但因近日台積電股票大漲，讓他忽然意識到，如果當時把這筆錢全部挪去買台積電，陸陸續續買進算均價350元左右，大概可以買到16張，再加上若以股價663元來計算，基本上可以多賺了500萬元。

對此，他也在文中補充道，他是該重劃區建案的第一批買家，以最近附近成交價計算，比全部投入台積電少賺100萬而已，更何況這間房位在大公園第一排，走路三分鐘就到公園，不會覺得後悔，「我是覺得少賺100（萬元），換成一間面對公園的房子，算可以啦！」

此文一出，不少網友認為原PO事後諸葛已經沒有任何意義，紛紛表示「怎麼不說買聯發科賺更多」、「你買房前有買過台積電嗎」、「若干年前我如果全部all in大立光，我就是台灣首富」、「早知道每個人都是有錢人了」、「聯電明明漲的比較多，怎麼不用聯電比」、「不是該all in特斯拉、比特幣嗎」、「能早知道，你就是世界首富了。」

但也有另一派網友精闢解析，當時會選擇較保守方案買房的人，2年前也不可能砸下所有存款買台積電股票，「就算讓你賺100元（股價）跑，你轉去買房，房子也是漲100（萬元）。」

台積電 PTT 重劃區

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