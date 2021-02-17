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400萬資金該進房市還是股市？網友揭關鍵點在這

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發問指出自己有400萬的資金，猶豫該要存股還是買房，貼文一出不少人紛紛提出自己的觀點。 圖／ingimage
一名網友發問指出自己有400萬的資金，猶豫該要存股還是買房，貼文一出不少人紛紛提出自己的觀點。 圖／ingimage

手頭有一筆資金該如何運用？一名網友發問指出自己有400萬的資金，猶豫該要存股還是買房，貼文一出不少人紛紛提出自己的觀點，一派人認為應該先投資買房，畢竟還是有增值空間，另一派人則認為若是慎選投資股，有望賺進另一桶金。

資金該進房市還是股市一直以來都沒有一定的解答，就有網友在《存錢公社》表示自己手上有400萬，不知現在該用來存股還是買房，對此有某些人認為買房較穩，畢竟房子看的到、除了自住也可以出租「讓房客幫你繳貸款」，指出過一段時間恐怕追不上房價的漲幅，房子越晚買可能越貴，還有人看好房地產的增值空間，認為「買一間一千多萬的放個10年穩賺」。

但另一派的人則認為若僅有400萬、買房可能還要貸款，還有恐遇到不良房客等因素，倒不如將資金投入股票市場，沒時間研究也可以投資有固定配息的股票，先投入股票市場甚至可能用股息就足以支付房貸。也有人提出400萬買不到什麼好房子，不如將一半的資金作月配息用，可以領固定被動收入，另一半則用來作結構型商品，不失是種投資方法。

不少人認為可以將400萬分散投資，一部分作為買房的頭期款、剩餘的錢則拿來投資股市，也有人指出主要還是「視自己的需求而定」，綜合評估自己是否有房或有其他投資項目，若買房為了自住的話可能不一定有好的建物，但若想買來租人，慎選投資地點也是關鍵。

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