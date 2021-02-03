35K小資族好想存買房基金 過來人大方分享這些撇步

月入35K好想存錢買房，一名月薪35K的小資族表示，自己不用負擔孝親費，近期鎖定500萬以內的房子，想以繳了第四年的20年期儲蓄險作為買房頭期款，卻不知道該以手上股票的股息足以負擔房貸時再買、還是該每個月直接存錢，因此上網請益。

工作了一段時間，不少上班族都渴望能存到人生的第一桶金，一名年約27歲的上班族在「存錢公社」表示，自己大概月入35K，規劃月花2萬買股、6000元繳儲蓄險，5000元則作為生活費，未來想購入新北市或南部總價500萬元內的房子，目前則在猶豫該每個月直接存錢、亦或者是將這筆錢投入股市，等股票的股息足以支付房貸再購入。貼文一出引來不少專業人士分享理財撇步。

有人建議「現存頭期款買房」，認為現今房貸利息低，存股不如繳房貸穩定，且「不自住還可以租人」，未嘗不是個辦法；另一派人則提出可以用一筆資金買入儲蓄概念股，若以每月兩萬固定投資，待年配息量足以支付房貸時就可以購屋，如此一來既有穩定收入可運用、不用擔心房貸、最壞也還有股票的本金，只不過這個前提是已經有一筆頭期款。

也有人提出對原PO目前財務規劃的見解，認為買20年期儲蓄險時間太長不划算，與其每個月固定支出這6000元，不如拿這筆資金去買基金或ETF，至少可以自由運用、不用被綁20年；還有人認為股票市場值得繼續投入，可以試著分流買股，一部分投入會配息的股票、另一部分則尋找能長期持有的股，表示若買房租人也可以納入選項，既可保有換屋的彈性，租人也不會產生負向現金流，不失是個理財的好辦法。