牛年投資穩穩來 雙收益指引「錢」程
【文．富蘭克林證券投顧】
多元配置的策略，特別適用於市場波動與族群表現輪動頻繁的時刻，像是2021年一開始，市場高檔修正次數增加，但仍有部分標的或產業在這一波調節中有所支撐，因此放大佈局的範疇，不只是分散風險，也有望把握去年表現相對落後、具補漲機會或基本面有撐的類股。
存基金存投組 中庸之道攻防有據
富蘭克林投顧分析，指數走高吸引更多投資人加入投資理財的行列，依投信投顧公會統計，國人投資境外基金的規模在去年3月底受股市重挫影響一度跌破3兆元的門檻，但隨後市場重振旗鼓，信心也跟著回籠，資產規模也逐月攀升，而這也顯示投資人的一舉一動受市場風吹草動影響不小，若想要降低被市場掣肘、更理性的長期投資，提高投資過程的穩健感是關鍵。
富蘭克林也觀察到，在報酬和風險間，確實有愈來愈多投資人向「中庸之道」靠攏，意識到理財首重長期資產的穩定性，這也是何以具備固定收益特性的基金，大受國人歡迎的主因之一。通常該類型基金報酬率相對穩定，具有風險波動較低的防禦特性，輔以定期配息優勢，成為執行理財計畫時進可攻、退可守的佈局優選。
雙收益策略 美新雙股引擎助攻、債市有守
景氣復甦的環境，股債市都不乏機會，富蘭克林現階段看好美股與新興股市，不但同時都擁有數位轉型的強勢議題，前者還有金融、公用事業等價值型循環股補漲行情，後者則是有美元走弱與低利率的寬鬆政策環境加持，雙強引擎將繼續驅動全球股票資產走升格局。
儘管當前存有疫情等不確定性，還不至於扭轉景氣成長的趨勢，投資人的配置不必過於保守，可以高收益債、新興國家當地公債等與景氣連動高、有高殖利率優勢的券種，取代部分股票部位，股債皆備的平衡型基金就能達到廣納收益來源與資本利得，又兼具分散風險的多重效果。
建議投資人秉持「雙收益」策略，選擇結合美股、高收益債的美國平衡型基金，以及側重新興亞股、新興國家當地債的新興市場月收益型基金，都是現階段跟漲抗跌的利器。例如在恐慌指數VIX上升時，用五成高股利股票，搭配各25%高收益債與複合債的美國股債平衡策略，可發現能有效收斂跌幅，當VIX走低，同樣的組合亦能受惠股市上揚而有正報酬（註），驗證其跟漲抗跌的能力。
註：資料來源: 彭博資訊、理柏資訊，美元計價，取2018年~2020年11月底每月報酬率，美國股債平衡策略為50%MSCI美國高股利股票指數+25%彭博巴克萊美國高收益債券指數+25%彭博巴克萊美國複合債券指數，美股為史坦普500指數。
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