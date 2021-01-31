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34歲男友沒工作卻每月花6萬 她驚覺不對...網曝「股神無誤」

聯合新聞網 / 綜合報導
原po認為自己男友沒工作卻能每月開銷6萬很奇怪。示意圖／ingimage
原po認為自己男友沒工作卻能每月開銷6萬很奇怪。示意圖／ingimage

財富自由的人生是許多人一輩子追求的目標，日前一名34歲男子就近乎過著這樣快活的人生，將近1年沒工作，全身行頭粗估卻有40萬，一個月開銷基本更是6萬元左右，讓女友實在看不下去，越想越奇怪。

原po在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，自己34歲的男友不會開車，日日仰賴交通工具，且沒工作已經快一年了，除了花老本外，最近還迷上股票投資，整天還聽到男友家人唸他「何時找工作？」、「為什麼不找工作？」諸如此類的話題，但男友就算被唸也是無動於衷、無所謂的樣子。

原po接著說，讓她感到更怪異的是，男友一個月基本開銷是6萬元左右，全身行頭粗估約40萬元，最近還買了一條要價上萬元的圍巾，雖然男友喜歡名牌精品，但又是一個整天幾乎都只會待在家裡埋頭看書到晚上的人，最喜歡的書則是巴菲特、比爾蓋茲、股票等等，每個月花在書上的錢也是上萬元，男友這樣的行徑讓她覺得不正常，直問「你們怎麼看呢？」

貼文一出引起熱議，網友紛紛點出「一年沒有工作的開銷那麼大！股神無誤」、「別懷疑，你們是不同世界的人」、「那他老本還滿深的耶！每個月這樣花還沒花完」、「真的蠻多有錢人都在家，看起來閒閒沒事幹，整天沒事看股票而已」、「是淺力股吧，有收入就好，幹嘛一定要上班」。

爆料公社

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