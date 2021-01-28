42歲上班族年資18年「存款曝光」 網看傻：這數字對嗎？

每個人年輕時努力打拼，只為讓自己過上一個美好的退休生活，不過該存到多少退休金才敢退休呢？就有一名網友分享42歲同事的說法，對方表示存到800萬才敢退休，但目前存款只有280萬，讓他不禁好奇「42歲存280萬算多還少？那要多少才算合理？」

一名網友在PTT八卦板發問「同事42歲，社畜年資18年，存款280萬多嗎？」原PO表示某天和這位愛節儉的同事聊天，他認為「要存到800萬才敢退休，但目前只有280萬現金，以他42歲年紀來說算是多還少？」原PO還透露，這位同事一天只花200元，剩下都存起來，同事偶爾約聚餐也都沒有參加過，讓人非常佩服，這也讓他好奇「42歲存款一般要多少才是合理？」

文章一出，引起許多網友留言回應，「是不是領22K領了18年，不然怎可能存這樣」、「我朋友大學沒畢業，家裡給他準備好房子、車子、土地和現金，給你參考」、「我8000（萬）都不敢退了，all in股市，800（萬）是多沒夢想？」、「搞不好之前還債，所以才存比較少」、「考慮通膨，一人800（萬）可能有點拮据…」。

其中，也有網友精算後突破盲點，留言指出「18年存280萬，等於1年存15.5萬、1個月存1.3萬，他1天花200元等於1個月花6,000元，所以他月薪只有1.3萬+0.6萬=1.9萬？他應該還有其他財產吧，現金以外例如股票房產車子等，怎麼可能領1.9萬連基本薪資都不到」、「存款280萬一定還沒算股票跟房地產啦」、「重點是動產、不動產、有價證券有多少？」。