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薪水會交給另一半管理？「關鍵條件」曝光獲共鳴：我家是這樣

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇「願意把薪水交給另一半管理嗎」，貼文掀起眾人熱議。示意圖／ingimage
有網友好奇「願意把薪水交給另一半管理嗎」，貼文掀起眾人熱議。示意圖／ingimage

每個人都有不同的價值觀，其中「金錢」最容易引起夫妻、情侶吵架，對此有網友好奇「願意把薪水交給另一半管理嗎」，問題曝光後，有鄉民曝「先決條件」並直言「能力好就能接受」。

原PO在PTT發文表示，「如果另一半希望你／妳把每個月的薪水都交給他／她管理，認為這樣代表著充分的信任，這理由大家可以接受嗎？或者說有人認為婚姻才有保障，假如結婚後會願意讓另一半掌握財政大權嗎？」

貼文一出，網友分享各自看法，「婚前不可能，婚後能商量」、「不會，但是可以一起拿錢出來理財」、「婚後可以溝通但不會全給，總要留點錢給自己」、「管錢很麻煩，各自分開比較喜歡」、「婚前不可能，婚後也是設立共同帳戶，照收入比例存進去支應家庭開銷，剩下的還是放在自己名下」、「事實上管錢管到最後一毛不剩的也不在少數，雙方都要對錢的用途有正確觀念，不然錢到哪裡去了，可能連自己都不清楚」。

此外，有不少人認為「理財能力」是判斷關鍵，「如果對方善於理財我很樂意，管錢很累」、「誰會理財誰管，我們家是老公管錢」、「如果想管的那方善於理財，那我能接受」、「我是女生，如果對方能夠理財做生意，有能力運用資本，我非常樂意」、「可以，前提是對方理財明顯比我強，但也不會全給對方」。

理財 PTT 夫妻

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