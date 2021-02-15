想存錢月底還是吃土？美理財專家：捨棄「拿鐵因子」改變財務命運

生活中，所有因習慣而出現的消費行為，都可視為「拿鐵因子」。也可以替換成自己的因子，例如：「香菸因子」、「珍奶因子」……這些都是漏財的「拿鐵因子」，只要改變一點點生活小習慣，就能積少成多，省下一大筆錢，從此改變財務的命運。

「先付錢給自己，」柔伊重複了一遍，自顧著點頭說：「那是當然的。」

「妳之前聽過此一說？」亨利問。

「我不太記得在哪裡聽說的，但是這話好熟。」

「很好。」亨利說：「妳知道這話的意思嗎？」柔伊正想開口說當然知道，但是話到嘴邊，卻停住了。「我想，我是知道意思的。」

亨利笑著，揚起眉毛，彷彿在問：確定？

「確定，」柔伊說：「當我拿到薪水時，我第一應該把錢花在自己身上。」她看著亨利問：「不是嗎？」

亨利笑了笑，「很接近。這是大多數人以為的意思：賺到錢時，第一該犒賞的是自己：買一些好東西、買一點想要的東西。」

「可是，難道不是嗎？」

「其實不是，」亨利說：「先付給自己的意思是把錢留給自己，存起來的意思。用另一種方式來說，為自己存下第一個小時的收入。」

亨利翻開新的一頁，在上頭畫圖。

「去上班是用時間換取金錢。為什麼整天工作，而且從週一到週五，」他一邊說一邊畫：「不能至少有 1 個小時是為了自己做的？雖然大多數人的做法是，拿到薪水後，等政府拿走一大塊之後，他們再用剩下的錢去付帳單、買東西。如果這之後，還有錢多下來，而且不是一個小零頭，或許他們才有可能為自己存起來。換一種方式來說，就是他們先付了其他人，最後才留給自己。如果還有結餘。

「這就是為什麼大多數人每天工作 8、9、10 個小時，日復一日，年復一年，一輩子大約工作 9 萬個小時，9 萬個小時啊！最後退休之後，卻發現帳戶裡沒什麼結餘。因為他們的錢都用去幫助別人累積財富，卻沒有幫到自己。」

柔伊沉默一會兒。她的父母不就是這樣的嗎？

「哇！」她說。

「是啊！哇！」亨利同意。

一陣短暫的沉默之後，柔伊說：「那麼，該如何做到？」

亨利認真的看了柔伊一眼，說：「在妳還是小女孩時，有沒有把零錢丟進存錢筒裡？存一段時間，去買一樣想要的禮物。」

柔伊還真的這麼做過，雖然已經不是小女孩的時候了，當時她 18 歲，剛去紐約開始大學生活。那個暑假，她 1 美元 1 美元的省，3 個月後她買下了一輛腳踏車，從此她開始探索新城市。這個舉動叫她自己都很驚訝，因為她在理財方面一向沒什麼概念。後來，她也試過，在廚房流理台上放一個罐子，朝裡頭丟 10美元，或 20 美元，但後來都沒用，因為總會有些事發生，然後罐子裡的錢就花光了。

「這是同樣的道理。」亨利說，「和丟零錢到罐子裡一樣的，妳把零碎的錢先用來『支付給自己』。也可以說，那是一個退休帳戶。」

「就像 401K 帳戶 *。」柔伊說。

註* 401 Ｋ帳號：也稱退休福利計畫，是美國在 1981 年創立的一種退休金帳戶計畫，政府把相關規定都納入在國稅法第 401（Ｋ）條目中，因此簡稱為 401 Ｋ計畫，個人的退休帳戶也稱為 401 Ｋ帳號。

* 這裡採月計算，公式 150×（1 ＋ 10％ ÷12）=151.25，第二個月股計算方式是第二個月存 150 元再加上第一個月的本息，以此類推。

柔伊上班的雜誌社參加了 401K 計畫，她記得剛來上班時，就被告知了這一點。後來，她也一直都會收到郵件通知，不斷提醒她有空坐下來，設定好自己的退休帳戶。

「其實 401K 的設計構想非常簡單，」亨利說：「每次妳賺到一筆錢，就有部分會撥過去，比方說10% 好了，在政府課稅前，就先撥到那個帳戶去。日積月累，複利加上去，就很可觀了。」

「複利是怎樣算的？」柔伊問。在遣詞用句方面，柔伊很在行，但是說到數學，她就不行了。

她的疑惑沒有逃過亨利的眼睛，他說：「現在，就讓我來解釋給妳聽。」他伸手到自己口袋裡，掏出一張 5 元的美鈔，放在桌面上他和柔伊中間的地方。

「比方說，妳每天把 5 元放在一個存錢桶裡。1 週後，存錢桶裡會有多少錢？」

「1 天 5 元，1 週後嗎？」柔伊問，那還不簡單。「35 元。」

亨利點頭。「也就是說 1 個月會有 150 元。現在我們假設妳每天放 5 元在一個複利帳戶，每年利息是 10％。妳知道，1 年之後，這個帳戶會有多少錢嗎？」

柔伊想一想，150 元乘以 12 吧？「我不太確定。應該比 1,500多一點吧？」

亨利點頭。「加入複利之後，應該是 1,885 元 *。讓我們再來看一看，更久之後會發生什麼事。」

他又從口袋裡掏出一個小計算機來，開始在鍵盤上按數字。現在，還有誰會用這種計算機啊？柔伊想，自顧著笑起來。這位咖啡師還真老套。

亨利停了下來，看著柔伊說：「我們就繼續用 1 天 5 美元來算，過了 40 年之後，妳覺得該是多少呢？」

「我不知道，可能⋯⋯」柔伊猜想，該不會是 5 萬吧？但好像應該再多一點才是，於是她就把 5 萬加了 1 倍。「10 萬？」

亨利笑著回答：「不，差不多 10 倍。」他把小本子遞給柔伊，上頭寫著：

圖表 4-1 1 天存 5 美元，複利 10%，40 年後能存多少？

柔伊看著這一列數字，「可是⋯⋯」她結巴著問：「可是，真是幾乎是 100 萬了耶。」

「沒錯。是接近 100 萬。」亨利回答。他從口袋裡掏了 1 張10 美元的鈔票出來，把它放在 5 美元的上方。

「現在，我們抬高本金，假如我們一天付給自己 10 美元，放在我們的稅前帳戶上。我們來算一算 40 年後的情形」

圖表 4-2 同樣算法，放進稅前帳戶金額大不同

柔伊看著這一列數字，愈往下，眼睛瞪得愈大。「哇！」她說：「你怎麼做到的？」

亨利笑著說：「我沒有做什麼，柔伊。這是大自然做到的。世界就是這樣運作的。細菌是如此複倍生長的、謠言也是這樣傳播的。財富的建立也是如此。也有人說，這是宇宙間最強大的力量，複利的神奇之處也就在於此。」

柔伊看著他手上的試算表。怎麼可能呢？

本文出自采實文化《拿鐵因子：最小又最強的致富習慣》、作者 大衛．巴哈, 約翰．大衛．曼恩、譯者：藍曉鹿，未經同意禁止轉載。 「每天只要 10 美元⋯⋯？」柔伊嘀咕著。

「每天只要 10 美元，」亨利重複了一遍，「但是每天 10 美元可以改變妳的人生。但我要強調一下，以免誤解，行為本身是一個小事，丟零錢到存錢桶，每天存 10 美元，這是一個很小的動作，但是決心做這件事，卻不是一個小決定。」他微笑，「這是一個人一輩子最重要的決定。」

柔伊的耳中迴響起芭芭拉的聲音：那就對了，就做點什麼吧！