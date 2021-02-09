年終獎金縮水？ 小資族該如何有效運用年終有撇步

春節除了放假很快樂外，上班族最期待的應該就是年終獎金了，2020年因為疫情的關係，許多行業都受到不少影響，年終可能大幅縮水，因此如何有效運用格外重要，加上領到年終獎金固然開心，但過年娛樂多，舉凡刮刮樂、彩券、打麻將等，常常一不小心就玩上癮，把年終賠光光，如何掌握好年終獎金的花費，udn聯合新聞網整理了三點要訣。

一、理財之前先理債

許多人領到年終獎金或紅包時，馬上就想投入股市，但專家提醒，切勿忘記可能還有「債」在身，先把當月還未繳清的信用卡費、房貸、車貸等各種必要性支出付清後，再開始理財，是比較好的作法。

另外，要釐清自己的投資報酬率與負債利率，若「投資報酬率＞負債利率」就可考慮按時繳款、不必多還，若「投資報酬率＜負債利率」那就先乖乖還債啦。

二、30%用來犒賞自己

一昧的省吃儉用，絕對不是理財最棒的作法，凡是忍過頭，就容易物極必反，引起報復性消費可就不好了，因此適時的犒賞自己，反而能讓生活與工作充滿動力，更有機會創造收入，也能在理財路上「持之以恆」。

三、投資方式百百種，選對最重要

前面提到年終獎金可用3成犒賞自己，那剩下的7成便可投資運用。投資方式有很多種，主要有這7種「基金、股票、銀行定存、外幣買賣、儲蓄險、股票、房地產」，每個人個性不同，沒有哪一種是絕對優秀的理財方式，適合自己最重要。

就像雖然台股日日創新高，但可千萬別亂盲目跟風，先前就有剛畢業的新鮮人「聽人家說」all in航運股，結果購買後日日下跌，賠了不少。

如今台股開放零股盤中交易，永豐金證建議「透過零股交易，可以分批買進個3、5百股，不但降低心理壓力，也能分攤投資成本，操作更靈活，『拉回買進』也不再是知易行難。」

另外，小資族也可定期定額購買債券ETF或零股買進在觀望的股票，分散風險是比較好的作法，總之，理財別想著一步登天、一夜致富，畢竟天底下很少有「白吃的午餐」。