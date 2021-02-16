2021好想賺一波！股票、基金、外幣投資重點一把抓

2020年全球疫情壟罩，連帶影響到2021的整體經濟與金融市場，投資人該如何在2021年賺一波？以下我們由股票、基金、外幣一一整理說明。

-台股去年衝衝衝 可望坐萬五、看萬六？-

2020年台股受惠疫情疫苗題材，生技股可說是「漲」聲不斷，不過來到2020年下半，生技股不再一枝獨秀，而是在宅經濟盛行下，需求提升、原物料漲價的電子股及航運股，展望2021年，台股是否能趁勝追擊？

對此，富邦投顧董事長蕭乾祥持樂觀看法，認為在景氣復甦、市場貨幣政策依舊寬鬆，債券利率下檔空間有限的環境下，國際資金有機會重回新興亞洲市場，台股在半導體產業為首的電子科技產業成長前景持續看好下，有機會續創新高；富達投信基金經理人白芳苹也指出，觀察台股及韓股，上漲重心皆在龍頭半導體股，反映5G和高速運算時代對半導體需求殷切之榮景，認為台股在國際資金、台商回流的助益下，可望推升台股指數空間。

台、美股歷年高點交叉比對

第一金投顧董事長陳奕光認為，台股偏多格局未變，原因包括美國實質負利率、去美化及去中化訂單效應，還有台積電的比價效應也很重要，台股平均本益比約19倍，但中國科創板本益比44倍、美科技股也有35倍，從個股觀察，聯發科本益比達42倍，台積電卻只有27至28倍，所以台積電仍有機會再漲，帶動台股走揚。

一般台灣加權股價指數是以所有上市股票之市值做為權重計算而成，股本較大的股票對於台股指數影響相對較大，而台灣加權報酬指數(含息)的差別則在於將指數標的期間所配發之股息還原加計，更能相對表現出台灣股票市場當前的價值。圖表以台灣加權總報酬指數比對，若未除權息，台股指數幾乎跟美股市連動，歷年股價漲幅幾乎跟美股相輔相成。

-永續主題基金表現亮眼 將成投資市場領頭羊？-

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人馬丁．布盧門表示，三大趨勢將推動ESG持續增長，包括永續經營挑戰增多、千禧世代對ESG議題共鳴度高、各國將加速推動法規及資訊揭露。在環境、社會和公司治理三項因子當中，環境議題受重視的程度格外突出，也成為2020年以來投資市場的領頭羊，包括替代能源、電動車等股票表現亮眼。

2020年新台幣屢升值，在台灣防疫得當、經濟基本面強下吸引外資湧入，新台幣匯率更寫下23年來新高，盤中破28元、升值更高達4.27%，在新台幣「匯率28元成為新常態」下，匯銀主管也指出27字頭很快將出現，但新台幣會繼續成為升幅超越日圓、韓元、人民幣及星元的「最強亞幣」嗎？匯銀主管指出，投資人必須留意匯市反轉的三個訊號。

美元依然強勢？各界看法不一

在外幣方面，歐系外銀對於2021年的亞太投資展望持「保守看美元、看好亞幣等新興幣」的看法，也認為新台幣兌美元可能逐季走升，到了今年第四季也不排除出現27.5元的新天價；法人機構則認為，美元將進一步重貶，分析師預期美元將一直疲軟到今年中，新冠病毒疫苗問世與經濟復甦將使美元益發失寵。

但也有專家認為，雖然美國2021GDP成長率，可能還不如歐盟區及陸，但美國依然是全球最大經濟體，只要美元找到能推升的主題，就可以維持強勢美元於不墜。

想在2021賺一波？掌握這些關鍵字

-ESG-全名「Environmental, Social, Governance」代表「環境、社會、企業管治」，安聯環球投資分析永續投資發展將在疫情後迅速抬頭，與此相對應的基礎建設如：電信設備、潔淨能源生產、能源電池儲存設備、永續能源循環、水資源等都會是今年的關鍵。

-宅經濟-2021年的疫情發展會如何仍未可知，不過可以預期的是疫情後的「宅經濟」發展，從去年就可以嗅出商機，在遠距需求帶動下，IT產品勢必也將成為2021的趨勢。

-資安-面對疫情的威脅，不少企業採用遠距辦公、在家辦公，或是分組輪流上班的人力資源配置模式，以維持業務營運，在2021年疫情不知何時趨緩下，公司行號仍會採取遠距上班的模式，因此員工必須在家中使用個人電腦連到企業內部網路，企業因此需要擴增相對應系統。

-AI-、高效能運算、物聯網等新興應用的普及，將有利於相關產業發展，富邦投信投資策略師徐翊達表示2021年整體向好，結合人們生活模式的改變，遠距辦公帶來的電子產品需求上升，採取定期定額方式布局AI概念的多重資產型基金，是兼顧風險與報酬的投資方式。