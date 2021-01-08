台股破萬五驚驚漲「我卻買到死魚股」？網：一定沒買台股送分題

台股今日開盤指數為15,365.13點，大漲151點，法人再喊萬六，看上去一片榮景，但小股民檢視持股，有些個股卻偏偏不動如山，有位網友在PTT股票版請益：「大盤驚驚漲，持股死魚樣，如何解讀？」

原PO說，近日台股驚驚漲，很多股票線型都跟大盤差不多，「不是旱地拔蔥，也是逐步上揚」，但自己持有的一些電子股，雖說基本面不差，EPS也有一定水準，但法人一直賣，股價就是死魚樣漲不動，「跟大盤感覺是兩個世界」，讓他好生疑惑。

沒賺到台股這一波著實可惜，網友大推護國神山，「全賣了換2330」、「看標題就知道一定是沒有護國神山」、「台積電=台股送分題」、「賣掉追2330，年底你會跪謝我」、「不管漲跌，政府都會全力買2330」。也有人建議布局ETF，「打不贏就加入，沒錢就買0050」、「006208、0050、00692自己挑一支」。

也有人認為要耐心布局，「有時候不是不動，只是還沒輪到它而已」、「最近都漲大型股，小型當然死魚」、「牛皮股通常你崩盤，也是跌得比別人少，取捨問題」、「等你賣掉，然後就會開始噴出」。