他嘆領嘸年終存不了錢 釣出各方苦主「幾乎月光」

每到年終總是幾家歡樂幾家愁，歡的是有年終獎金可領，愁的是不知可領到多少，尤其是去年多數企業受新冠肺炎疫情的影響業績慘淡，有些企業更喊出零年終。不過有期待有希望，更有網友在網路發問說，「有人是靠年終獎金存錢的嗎？」

原po在ptt salary貼文表示，自己最近花錢花太兇，幾乎是月光族或是剩下幾千元，感嘆存款簿的數字一直沒增加，感覺上必需靠豐厚的年終獎金入帳，存款數目字才會增加。不過，原po納悶的是，除他之外，也有人是靠年終獎金在存錢的嗎？

網友看完po文後很直接的留言表示「會問這個問題，不是生活太揮霍就是月薪太低」，也有網友附和的說「房信貸每月要繳50k，幾乎月光」、「有的人是把薪水幾乎都拿去投資，然後就月光了」，更有網友說「今年沒年終」。

有在存錢或是投資的網友留言說「年終和分紅才是真的，月薪都是零花」、「認真回，台積電XDD」、「自己吃住都在公司，強迫自己每月存3萬到另一個戶頭」，不過多數網友留言表示「年終不是包紅包用的嗎？」