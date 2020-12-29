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男問「把房貸出來投資可行嗎」？ 網勸「怕你把房子賠掉」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友想拿房子向銀行貸3000萬元投資適合的標的物。示意圖。聯合報系記者王敏旭／攝影
有網友想拿房子向銀行貸3000萬元投資適合的標的物。示意圖。聯合報系記者王敏旭／攝影

台股連日發燒，29日以14,500.91點開出，早盤一度衝達14,547.07點，再刷新歷史新高。就有網友看好台股的氣旺，在PTT Stock板以「把房貸出來投資可行嗎？」為題發問，希望網友推薦適合投資的標的物，引來投資專業戶回應「怕你把房子賠掉」。

原PO文中表示，投資人是原PO的父親，有現金大概一百多萬元，月收入約為30萬元，一年大約可存100-150萬元，不過有1600萬元的房貸。原PO表示，家裡有另一棟房子，現值約5000萬元，保守估計可向銀行貸3000萬元。由於家中目前收入來源雖高，但不是非常穩定，所以原PO的父親想要找適合投資標的物。

原PO有考慮外債，因為投資外債風險小，年報酬4-5%，感覺是項好選擇，原PO也有考慮投資股票，但把貸款來的錢全數投入股票，感覺風險偏高，因此發問想要聽聽專家網友們的建議。

網友們看完貼文後，紛紛留言回應原PO「怕你把房子賠掉」、「三月的時候不借，現在很多股都破歷史高價才要進場」、「我倒覺得你們節省一點花可能比較實際」，也有網友直接勸退「沒技術貸出來也是付學費」、「現在沒有這種標的物，別幻想了」、「只適合閒錢玩玩，要貸出來投資這種時候期望值很低」，不過更多網友正向建議「買台灣50最安全」、「想投資又不想風險大，就0056就好」、「買etf最穩啊」、「0056很穩，殖利率又夠你還貸款」。

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