上班族20個月存16萬 無痛理財曝光網驚呼：太強了！
自己的年終自己存！上班族除了一般儲蓄，也有很多不同的理財方式，有網友在臉書發文分享自己的無痛存錢法，靠著存零錢，一年存下16萬1111元，讓許多網友驚呼太強了！
原PO在臉書「存錢公社」發文分享無痛理財的方法，他表示，存了1年8個月的豬公，每天養成存錢習慣，殺豬公後存到了16萬1111元，其中50元有11萬2300元，10元有4萬6400元，5元有1550元，1元也有861元，「在這不景氣的時機，薪水有限的生活裡，身為小資族的我們更要養成習慣積少成多，自己的年終自己存」。
原PO也透露，他只是一般上班族而已，但每天至少會存200元至豬公裡，網友看到原PO的存錢法都紛紛表示這麼短的時間，居然可以用零錢存到16萬，實在是太強了，「1年8個月這麼多，好強喔！」、「1年8個月等於是20個月，存零錢共16萬，等於是1個月存了8千，你的零錢還真多啊！」、「平均每個月有快8千多的零錢，才能存這麽多」、「恭喜，錢要自己存才是最紮實的幸福」。
不過也有網友提醒原PO，50元硬幣其實有很多假幣流通，如果要拿去銀行存，還是要先檢查是否有偽幣，「50很多假的要拿去銀行要有心理準備」、「建議你還是別存50，要是判斷不出來，不小心一堆假的，不就氣死了」、「50的假幣很多，之前曾經存到13000多，結果拿去郵局竟然說裡面有3000多假幣，直接沒收，也不給看，建議50的不要直接拿去存」。
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