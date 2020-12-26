上班族20個月存16萬 無痛理財曝光網驚呼：太強了！

自己的年終自己存！上班族除了一般儲蓄，也有很多不同的理財方式，有網友在臉書發文分享自己的無痛存錢法，靠著存零錢，一年存下16萬1111元，讓許多網友驚呼太強了！

原PO在臉書「存錢公社」發文分享無痛理財的方法，他表示，存了1年8個月的豬公，每天養成存錢習慣，殺豬公後存到了16萬1111元，其中50元有11萬2300元，10元有4萬6400元，5元有1550元，1元也有861元，「在這不景氣的時機，薪水有限的生活裡，身為小資族的我們更要養成習慣積少成多，自己的年終自己存」。

原PO也透露，他只是一般上班族而已，但每天至少會存200元至豬公裡，網友看到原PO的存錢法都紛紛表示這麼短的時間，居然可以用零錢存到16萬，實在是太強了，「1年8個月這麼多，好強喔！」、「1年8個月等於是20個月，存零錢共16萬，等於是1個月存了8千，你的零錢還真多啊！」、「平均每個月有快8千多的零錢，才能存這麽多」、「恭喜，錢要自己存才是最紮實的幸福」。