快訊

開瑪莎拉蒂騎上分隔島撞爛還落跑 駕駛神隱逾一天終於到案

上班族20個月存16萬 無痛理財曝光網驚呼：太強了！

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在臉書發文分享自己的無痛存錢法，靠著存零錢，一年存下16萬1111元。圖／ingimage
網友在臉書發文分享自己的無痛存錢法，靠著存零錢，一年存下16萬1111元。圖／ingimage

自己的年終自己存！上班族除了一般儲蓄，也有很多不同的理財方式，有網友在臉書發文分享自己的無痛存錢法，靠著存零錢，一年存下16萬1111元，讓許多網友驚呼太強了！

原PO在臉書「存錢公社」發文分享無痛理財的方法，他表示，存了1年8個月的豬公，每天養成存錢習慣，殺豬公後存到了16萬1111元，其中50元有11萬2300元，10元有4萬6400元，5元有1550元，1元也有861元，「在這不景氣的時機，薪水有限的生活裡，身為小資族的我們更要養成習慣積少成多，自己的年終自己存」。

原PO也透露，他只是一般上班族而已，但每天至少會存200元至豬公裡，網友看到原PO的存錢法都紛紛表示這麼短的時間，居然可以用零錢存到16萬，實在是太強了，「1年8個月這麼多，好強喔！」、「1年8個月等於是20個月，存零錢共16萬，等於是1個月存了8千，你的零錢還真多啊！」、「平均每個月有快8千多的零錢，才能存這麽多」、「恭喜，錢要自己存才是最紮實的幸福」。

不過也有網友提醒原PO，50元硬幣其實有很多假幣流通，如果要拿去銀行存，還是要先檢查是否有偽幣，「50很多假的要拿去銀行要有心理準備」、「建議你還是別存50，要是判斷不出來，不小心一堆假的，不就氣死了」、「50的假幣很多，之前曾經存到13000多，結果拿去郵局竟然說裡面有3000多假幣，直接沒收，也不給看，建議50的不要直接拿去存」。

網友在臉書發文分享自己的無痛存錢法，靠著存零錢，一年存下16萬1111元。圖／擷取自臉書
網友在臉書發文分享自己的無痛存錢法，靠著存零錢，一年存下16萬1111元。圖／擷取自臉書

理財 上班族

延伸閱讀

上班族BMI偏高 小心五大健康危機

長期背痛看醫生都沒效 上班族靠「一根」重生：為何這麼猛？

年輕上班族代謝會不好？ 專家呼籲多喝水

「就算眼淚往下落，湯匙也得往上送」韓劇《Hush》超現實職場厭世金句引上班族共鳴

相關新聞

上班族20個月存16萬 無痛理財曝光網驚呼：太強了！

自己的年終自己存！上班族除了一般儲蓄，也有很多不同的理財方式，有網友在臉書發文分享自己的無痛存錢法，靠著存零錢，一年存下16萬1111元，讓許多網友驚呼太強了...

勞保退休金不可靠 準退休族可以用「好享退」替代嗎？

在上一期專欄刊出後，就有讀者提出一個疑問：既然不能獨自仰賴政府的勞保老年年金，以便過上安穩的退休生活。那麼，近一年由「基富通」基金投資平台，所推出的「好享退」專案，是不是一個極佳退休規劃替代專案？

中華開發成立第二檔新台幣生醫基金 規模31.1億元

今(2020)年新冠肺炎疫情全球大流行，使資本市場聚焦生技醫療產業的迫切需求與發展。開發金控（2883）旗下中華開發資本...

熱門新聞

新iPhone改設計 軟板廠利多

台積美國新廠董座 外界推測三種可能

憂疫情難滅各國瘋撒錢 楊金龍：金融業應挺疫苗研發

陸半導體發展不起來？ 網解答：一流人才愛的是這行

iPhone 12熱賣 鴻海春節搶人

勞動基金 今年估賺2,000億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。