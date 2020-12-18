信用卡「額度破百萬」能幹嘛？ 網分析2優勢：方便又能賺

消費者可依照自己的使用習慣來申辦適合的信用卡，既能培養信用分數、延後付款，也能妥善分配財務支出，讓現代人幾乎人手一張卡。日前，就有一名網友表示，友人透露自己的信用卡額度突破百萬，這就讓他十分好奇「信用卡額度超高能幹嘛？」貼文一出隨即引發熱議，更有專業網友指出高額度能有「代刷拿回饋」、「買奢侈品方便」的2大優勢。

原PO在PTT八卦板以「信用卡額度超高能幹嘛？」為題，發文表示友人傳訊透露信用卡額度破百萬，讓他不禁納悶「信用卡額度不就是刷卡能過而已嗎？多準備幾張是能多貸款嗎？」，並好奇詢問「大家知道信用卡額度高還有什麼附加價值嗎？」

貼文一出，隨即引起網友熱議，紛紛留言表示「財力證明吧」、「身價啊！跟比車是一樣的道理」、「額度這種東西你只要信用沒不良紀錄，直接打電話靠北客服，他馬上幫你額度加好加滿」。

也有其他專業網友分析指出「代刷拿回饋」、「買奢侈品方便」的2大優勢，有人就表示「幫公司代刷代付，換現金啊」、「代付幫刷拿回饋」、「大金額的東西可以免利息分期的時候，很方便」、「買奢侈品方便」。