她簽美金儲蓄險年繳3.6萬 網見保單「這一條」急呼：快收手

理財投資百百種，不少人偏好買儲蓄險當作未來的養老金，也可逼迫自己定期存款。日前，一名女網友表示自己簽了一條綁約20年的美金儲蓄險，年繳3.6萬元，第12年回本、第13年開始賺錢，因保單尚未送件便讓她心生猶豫，急忙詢問網友「該不該買？」，不少網友看了直指「這缺點」紛紛勸退。

女網友在DCARD上發文詢問「美金儲蓄險12年該買嗎？」，她在文中提到，自己每個月都會固定存錢，但近日她簽下一條20年的美金儲蓄險，需年繳3.6萬元，預估第12年就會回本，且可以在當年度提前解約，而若到第13年則會開始賺錢，到時就算解約了也不會虧本。

「我該買嗎？還是現在後悔？」，由於保單還未送件，原PO開始猶豫了起來，因為是第一次購買儲蓄險，也不清楚12年的期限是否太久。她表示，「年扣繳是從帳戶扣美金的，我要自己換進來，這樣是不是很不划算？」，更擔心美金匯率會產生影響，並詢問網友對這項儲蓄險的建議。

網友看完文章後，紛紛指出「時間拉太長」這一缺點勸退原PO，「20年太長了，不要」、「我最長買6年，一年6萬美金，20年真的太長先不要」，也有人指出儲蓄險的其他顧慮，「12年沒有資金需求的風險太低了，寧願高利活存＋股票」、「認真建議不要，資金無法活用，不如存指數型ETF」。

不少網友也提出其他投資方法給原PO參考，「隨便丟個0050報酬都比較漂亮」、「買指數型基金放著搞不好還比較賺喔」、「真心建議投資什麼都不懂沒關係，把儲蓄險的資金定期定存買0050就對了」。

儲蓄型保單到底該怎麼挑？專家認為有4項要點需要注意，除了要認清台幣與外幣保單的差別外，也要注意保單的利率差異，且應評估自己是否能夠負擔費用，避免「要繳沒錢」的狀況出現。