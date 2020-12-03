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2021做對關鍵決定，退休金比別人多一半

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
台積電日前傳出遭中國武漢弘芯半導體挖角多位員工，據悉薪水可以翻3至4倍。圖／聯合報系資料照片
台積電日前傳出遭中國武漢弘芯半導體挖角多位員工，據悉薪水可以翻3至4倍。圖／聯合報系資料照片

極端的2020，新冠疫情凍結了人們的移動、改變了貨幣政策，更為全球經濟帶來許多結構性轉變。一波接一波的經濟巨浪，打亂不少人的退休規劃。 轉機的2021，民間企業獲利回溫，全球景氣即將重啟循環。如何趁機搭上經濟走揚大 勢，看好、看對、看準，重新布局退休規劃，讓退休金多一半？

危機，也是契機浮現的關鍵時刻。極端的2020 年，一場新冠疫情凍結了人們的移動，改變了貨幣政策，更為全球經濟帶來許多結構性轉變。

股票與黃金同步創下新高；經濟數據與企業獲利大幅衰退；成長型資產價格不斷上揚；而避險型資產除了黃金外，卻普遍呈現疲弱狀態；過往不會同時發生的經濟、金融現象以詭異卻不意外的姿態登上全球舞台。

隨著黑天鵝看似遠離，翅膀揮舞煽動的餘波仍將一圈一圈放大，成為2021 年潛在的風險變數，變數就是機會，2021 年會是蓄勢待發的一年嗎？你的投資組合，又該如何做對關鍵決定？

全球經濟黑天鵝，變身投資白天鵝

「2021 年景氣與政策逐漸回歸常軌，沉寂一年的投資與消費等民間力量的崛起，將帶出投資機會。」中國信託銀行個人金融副執行長楊淑惠觀察，2021 年的好消息是全球景氣可望自谷底翻揚，但仍潛藏二大經濟拉力，一是主要央行的寬鬆貨幣政策立場短期不會扭轉，二是美中兩強在競逐全球霸權過程中關係是否漸行漸遠。

未來不論在政治、經濟、產業上，各方角力範圍將持續拉大，三大軸線將重新交織出2021年的全球經濟情勢與投資機會：

軸線一：2021 全球景氣重啟循環

雖然新冠疫情的陰霾尚未遠離，但隨著疫苗研發已有端倪、各國政府對於經濟局勢的因應措施出籠、企業也展開應變策略，全球景氣可望走出谷底、重啟循環，讓市場脫離對於經濟衰退的擔憂。

楊淑惠分析，接下來要觀察的是，實體經濟活動與企業獲利的回升動能將決定復甦力道，由於各個國家與企業的體質差異極大，如同股神巴菲特所說，「當潮水退去之時，才知道誰在裸泳」，全球經濟進入復甦軌道之際，投資的風險水位將可較2020 年提升，唯需留意重啟循環後的債務風險。

軸線二：國際經貿版圖挪移加劇

中美貿易紛爭自2018 年擊出戰鼓，已逐步從貿易戰發展到技術戰與金融戰，也看到中美以外的國家出現各種的貿易或是技術限制，在全球貿易競合發展下，產生國際版圖挪移現象。

受到新冠疫情催化，2020 年各國間對於資源與技術的爭奪更為劇烈，不管是哪一個國家或是單一企業都不敢單邊押寶，「一個世界，兩套系統」成了政策或企業決策的思考重點，不僅需要在美國、中國或其他市場平衡發展，也必須兼顧技術與資源發展，不然可能隨時出現新的貿易限制或是天災，導致整個經濟活動或供應鏈再度受到中斷。

因此，2021 年在整體低利的環境延續，且地緣政治風險有增無減下，較為安全的投資仍聚焦在高評級的主權債、企業債以及黃金等資產類別。

軸線三：民間力量崛起 企業獲利可期

新冠疫情爆發初始，各國央行以最快速度降息、紓困，避免了極可能成為連環爆的經濟與金融危機；相較於2020 年是由政策主導金融市場，2021 年將轉由民間力量接棒，從政策引導轉向到民間力量崛起。

可以看到不少企業在2020 下半年獲利明顯回溫，但最大增速可能也將成為歷史紀錄，反映在2021 年，意味著雖然整體企業獲利修復趨勢仍將延續，惟增速放緩，實際獲利要優於預期的比例將逐步降低。

若再疊加通膨等因素，恐帶動殖利率走揚的環境，這對風險性資產的高本益比形成的壓力恐有增無減，建議投資的節奏，與選擇題材的方式也需要跟著轉換。

（作者／王思椉 本文出自2020.12.2《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

實體經濟 疫情 修復 巴菲特

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