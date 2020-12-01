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他固定買股3年存100萬 曝踩大忌下場「媽天天拿存摺威脅」

聯合新聞網 / 綜合報導
原po靠股票存到人生第一桶金。示意圖／本報資料照
原po靠股票存到人生第一桶金。示意圖／本報資料照

投資理財方式有很多種，不少人會選擇買賣股票，並靠著股票與固定收入，累積人生的第一桶金，日前一名網友就分享自己出社會3年，靠著每月固定買一張股票，存到人生第一個100萬，並開心的告訴媽媽，沒想到媽媽不但沒有開心，還斥責他這樣的理財方式很不好，讓網友崩潰直呼「不要把自己的投資理財方式告訴任何人」。

原po在ptt的「WomenTalk」板上發文表示，從出社會開始，每個月發薪水時，就會買一張金控的股票，持續買入邁入第三年，即將快要存到100萬，未實踐損益則是正10%左右，由於存到第一桶金也不容易，於是就跟家人分享這樣的成就，沒想到跟家人說完後，媽媽的反應是直接爆氣，並且用各種手段讓他賣掉股票，讓他想到跟玩投資比較久的朋友聊天時，就有談到「唯一的心法就是不要把自己的投資理財方式告訴任何人，就算是最親的家人也是一樣」，而他今天終於領悟這一點。

原po表示，家人的理財方式都是定存，完全不碰股票，跟家人透露自己靠股票賺錢後，媽媽就生氣的說「總有一天股票會讓你賠到血本無歸，趁現在快全部賣掉」，之後天天要原po拿集保存摺給她查看，發現原po不打算賣掉後，就開始把孝親費拉高，從每個月6千變到1萬5，甚至住家傢俱明明還能用，就硬是要挑最貴的新傢俱置換，且要原po付費，不付就是不孝子。

雖然原po嘗試溝通，媽媽卻認為「對家人這麼吝嗇卻願意放100萬在股票市場，這麼不孝總有一天會賠光」，種種的情緒壓力讓他感嘆，月薪也不過是5萬，單純想靠金融股配股配息的特性拿到穩定現金流而已，結果不被家人認可，甚至還被情緒勒索，讓他最後苦勸各位「如果能重來我會聽我朋友的話，對自己的投資理財都不吭一聲」。

貼文一出引起熱議，網友紛紛留言「 面對這種『無理』的親情勒索，其實不理會，也不會怎樣，只是你自己這關要過得去就OK」、「很多老人家觀念就是覺得股票容易慘賠」、「很多老人以前愛跟什麼奇怪股友社聽一堆人報名牌，然後自己賠一堆錢，就叫小孩不准碰」、「就算是家人對家人也要保密財力」。

多數網友都覺得原po媽媽太過份，但也有網友認為，其實家人只是不希望自己的孩子把錢賠光，表示「你家人為你好耶，總比股災賠光好」。

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