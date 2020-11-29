她辦銀行新信用卡額度竟只有一萬！ 內行人曝1真相：會很保守

現今買東西可以用不同的方式支付，無論是現金、行動還是信用卡支付，不過除了現金外，有時會有額度限制，例如每張信用卡都會根據用戶的條件給出不同的額度，因此在申請時必須仔細確認。日前就有一名女子在PTT中PO文提到，她最近辦了一張電信聯名卡，但收到信用卡後看到額度竟然只有「一萬元」，讓她氣炸直呼「會不會太誇張」。

原PO在文中表示，近日她剛收到辦好的信用卡，但卻發現額度只有一萬元，這樣的狀況讓她不明白的說道「我手上持有的信用卡已經好幾個月了，而且幾乎都溢繳，為什麼額度還會這麼低？」她也猜想是否跟在家人的公司上班有關，銀行擔心自己會有洗錢的風險，才會給自己那麼低的額度。

隨後原PO更解釋，自己另一家銀行信用卡的額度是三萬元，一個月固定會刷三到四次，每個月都還溢繳一萬元，其他家銀行信用卡的額度也同樣是三萬，因此不知為何這家信用卡的額度會給這麼低，並無奈的說「真心覺得銀行的信用卡制度很謎」。最後也求助網友解答「有人能告訴我，為什麼我的電信聯名卡這麼低嗎？好歹也給個基本的三萬吧，這麼低是能刷什麼？」

PO文一出後，立刻引來眾多網友回應，紛紛留言「常溢繳跟信用評價無關」、「一萬也太少了吧，從來沒遇過」、「有可能真的跟在家人的公司上班有關」、「應該是跟工作穩定度有關，我出社會3、4年才辦第一張都13萬」、「應該是因為新戶一直辦卡，銀行會怕」。

更有內行網友指出，「在自家公司上班，薪水改領現的話，銀行根本拿你沒辦法，銀行會擔心，我覺得很正常」、「看公司大小間，去判斷穩定還款能力，在自家企業上班，等於自營商，對銀行而言是不穩定的收入」、「在自家公司上班，會被認為是老闆家族，所以銀行的額度都會給的很保守」。