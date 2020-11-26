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月薪3萬變6萬生活有什麼轉變？ 網友直言：在北部還是窮

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友薪水從3萬增加到6萬，但仍感覺生活沒什麼太大變化，鄉民們則認為6萬在台北還是不夠用。 圖／ingimage
一名網友薪水從3萬增加到6萬，但仍感覺生活沒什麼太大變化，鄉民們則認為6萬在台北還是不夠用。 圖／ingimage

在職場上每個人的目標不外乎是升官加薪，但當薪水增加後，生活是否有所變化？一名網友表示自己的薪水翻倍，但感覺生活上好像沒什麼改變，對此他上網發文想問鄉民們「月收6萬的生活大概是什麼樣子？」多數人都認為6萬在台北還是算窮。

原PO在PTT寫道自己的薪水從3萬元來到6萬元，薪資增加雖然讓人開心，但他說「這樣的薪資應該要有什麼樣的生活，我怎麼感覺好像跟我以前3萬的生活沒有什麼太大差別」。原PO說薪水還沒增加時，一餐頂多花5、60元，現在一餐可以吃到100元以上，而這也是唯一的改變。

他也好奇想問網友們6萬月薪的生活應該是什麼樣子？貼文一出引起熱烈討論，「在台北單身可以，要養家很硬」、「月薪超過6萬時，點餐可不在乎價錢」、「月收6萬基本上花錢沒在看帳單，買東西也比較不會比價」、「住家裡的話每個月從存2萬變存4萬」、「真的沒差，一樣吃80元便當」、「一個人還好，一個家庭就吃屎了」、「住家裡+不買奢侈品+平常不亂花錢，基本上可以爽爽過」。

不過有網友認為即使薪水變6萬還是不夠用，「6萬的時候還是租房，只是不用住雅房了，住套房」、「6萬在北部還是普通人而已，也不敢多花」、「沒到8萬都是窮人吧」、「老實說除非破10萬才有點感覺」、「還是很窮…物價好高」、「還是很窮吧，我月薪8萬也是苦哈哈」。

PTT 薪水

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