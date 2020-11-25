3個投資組合掌握「升」機
近期面對多空交雜的市場，投資人面臨「選股難、進場時點難」的窘境，富蘭克林證券投顧建議想克服兩大阻礙，成功站在趨勢之上，就靠適當的投資組合來分散風險、掌握多個市場上漲機會。
兩大指標 找出個人最佳投資組合
投資人可評估兩大指標來選擇適合自己的投資組合，指標一是個人風險承受度，會受年齡階段或理財目標影響，指標二則是交易頻率，例如愈是積極型的基金，就愈適合頻繁買賣進出者。
有句話叫做「風水輪流轉」，沒有一個資產永遠佔上風，不過換句話說，每種情勢都會有表現突出的資產，因此存基金最佳方式就是採用「一加一」投資組合。剖析年底乃至明年的投資趨勢，富蘭克林提出三大投資組合套餐，包括積極型的增肌營養餐、穩健保守型的減脂營養餐及母子基金型的體質調理餐，不同類型投資人能各取所需，更輕鬆即時的抓住後疫情時代的生機。
存基金多簡單 三大工具助「升」機
富蘭克林分析，第四季不利市場的因素漸散，有利風險性資產續航，只是漲多回檔修正的壓力仍在，利用投資組合的方式，既可分散風險，同時也放大佈局範圍，網羅不同題材輪動表現的機會，以期更大的「漲」聲。
至於接下來的交易方式，大多民眾會選擇自行線上交易平台，例如完成富蘭克林「國民e帳戶」的設定，便能開啟定期定額、長期投資的致富計畫；而力有未逮或覺得投資很燒腦，富蘭克林的「國民理財機器人」等同個人理財大總管，市場起伏漲跌，都能靈活應對，提高投資效益；若是對基金投資常有猶豫、舉棋不定，借助富蘭克林資深顧問團隊的專業諮詢服務，提供基金投資建議，是理財時不可或缺的定心丸。（延伸閱讀：線上申辦國民e帳戶）
《本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效》《本頁不代表對任一個股的買賣建議》。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。
本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。主管機關核准之營業執照字號：101年金管投顧新字第025號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話：﹝02﹞2781-0088 傳真：﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言