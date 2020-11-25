3個投資組合掌握「升」機

圖／富蘭克林 提供

近期面對多空交雜的市場，投資人面臨「選股難、進場時點難」的窘境，富蘭克林證券投顧建議想克服兩大阻礙，成功站在趨勢之上，就靠適當的投資組合來分散風險、掌握多個市場上漲機會。

兩大指標 找出個人最佳投資組合

投資人可評估兩大指標來選擇適合自己的投資組合，指標一是個人風險承受度，會受年齡階段或理財目標影響，指標二則是交易頻率，例如愈是積極型的基金，就愈適合頻繁買賣進出者。

有句話叫做「風水輪流轉」，沒有一個資產永遠佔上風，不過換句話說，每種情勢都會有表現突出的資產，因此存基金最佳方式就是採用「一加一」投資組合。剖析年底乃至明年的投資趨勢，富蘭克林提出三大投資組合套餐，包括積極型的增肌營養餐、穩健保守型的減脂營養餐及母子基金型的體質調理餐，不同類型投資人能各取所需，更輕鬆即時的抓住後疫情時代的生機。

存基金多簡單 三大工具助「升」機

富蘭克林分析，第四季不利市場的因素漸散，有利風險性資產續航，只是漲多回檔修正的壓力仍在，利用投資組合的方式，既可分散風險，同時也放大佈局範圍，網羅不同題材輪動表現的機會，以期更大的「漲」聲。

至於接下來的交易方式，大多民眾會選擇自行線上交易平台，例如完成 富蘭克林「國民e帳戶」 的設定，便能開啟定期定額、長期投資的致富計畫；而力有未逮或覺得投資很燒腦，富蘭克林的「國民理財機器人」等同個人理財大總管，市場起伏漲跌，都能靈活應對，提高投資效益；若是對基金投資常有猶豫、舉棋不定，借助富蘭克林資深顧問團隊的專業諮詢服務，提供基金投資建議，是理財時不可或缺的定心丸。（延伸閱讀： 線上申辦國民e帳戶 ）

《本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效》《本頁不代表對任一個股的買賣建議》。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站( http://www.Franklin.com.tw )查閱本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。