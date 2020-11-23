借貸玩股票賠300萬老婆小孩都沒了 他嘆：人生40一場空

賺錢大不易，很多人妄想靠投資股票一夜致富，但有人不但沒賺到錢還瞬間賠掉老本。一名中年男子為了多賺點錢換房，把貸款都投入股市，最後虧掉300萬，落得妻離子散的下場。

一名年近40歲的男子在mobile01發文，他自稱是年薪近百萬的上班族，幾年前為了想讓家人過更好的生活，拿房子增貸的錢投入股票市場，賠光後又跟銀行借了高額度低利率的信貸，結果再次失利，這幾年陸續賠了快300萬元。

他說因為股海失利讓兩年後換房的夢想破滅，他瞞著家人賠錢的事，一邊努力工作賺錢還房貸和信貸，但隨著小孩愈來愈大，家裡支出增加，他僅存的存款也快花完，這個月可能就還不出貸款，加上近來跟老婆感情出狀況，若是提起賠錢的事婚姻跟小孩可能都要沒了。

最後他仍跟老婆坦白一切，老婆提離婚、連小孩也要一起帶走，負債則由先生獨自背。他說沒有富爸媽留下房產，名下唯一的房子是存了快10年的頭期款才買到的，他感嘆搞砸了一切「人生年近40，一場空」。

他相當後悔當初因一時貪念踏入股市，把家人帶入萬丈深淵。他自稱好幾個月都沒吃午餐，每天省下餐費就為了買一張50元的樂透盼奇蹟發生；最近還有朋友介紹他到東南亞賺取不法所得，他很想去但擔心被抓到一次就完了。最後他奉勸大家不要想靠股票期貨發財，即使要投資買存股就好了。