快訊

婚姻移民錄：童年家暴與失婚…新住民社工寫作與自己和解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

借貸玩股票賠300萬老婆小孩都沒了 他嘆：人生40一場空

聯合新聞網 / 綜合報導
股票有賺有賠，不要玩太大。本報資料照
股票有賺有賠，不要玩太大。本報資料照

賺錢大不易，很多人妄想靠投資股票一夜致富，但有人不但沒賺到錢還瞬間賠掉老本。一名中年男子為了多賺點錢換房，把貸款都投入股市，最後虧掉300萬，落得妻離子散的下場。

一名年近40歲的男子在mobile01發文，他自稱是年薪近百萬的上班族，幾年前為了想讓家人過更好的生活，拿房子增貸的錢投入股票市場，賠光後又跟銀行借了高額度低利率的信貸，結果再次失利，這幾年陸續賠了快300萬元。

他說因為股海失利讓兩年後換房的夢想破滅，他瞞著家人賠錢的事，一邊努力工作賺錢還房貸和信貸，但隨著小孩愈來愈大，家裡支出增加，他僅存的存款也快花完，這個月可能就還不出貸款，加上近來跟老婆感情出狀況，若是提起賠錢的事婚姻跟小孩可能都要沒了。

最後他仍跟老婆坦白一切，老婆提離婚、連小孩也要一起帶走，負債則由先生獨自背。他說沒有富爸媽留下房產，名下唯一的房子是存了快10年的頭期款才買到的，他感嘆搞砸了一切「人生年近40，一場空」。

他相當後悔當初因一時貪念踏入股市，把家人帶入萬丈深淵。他自稱好幾個月都沒吃午餐，每天省下餐費就為了買一張50元的樂透盼奇蹟發生；最近還有朋友介紹他到東南亞賺取不法所得，他很想去但擔心被抓到一次就完了。最後他奉勸大家不要想靠股票期貨發財，即使要投資買存股就好了。

婚姻 mobile01

延伸閱讀

「總有一天站回500元！」老爸買宏達電當存股 網：看手機市占秒懂

台積電創史高 還能存股嗎？

一個月一萬元該怎麼存股？多數人推薦這兩支：安心存

年輕族群存股 應優先考慮這件事

相關新聞

借貸玩股票賠300萬老婆小孩都沒了 他嘆：人生40一場空

賺錢大不易，很多人妄想靠投資股票一夜致富，但有人不但沒賺到錢還瞬間賠掉老本。一名中年男子為了多賺點錢換房，把貸款都投入股市，最後虧掉300萬，落得妻離子散的下場。

「覺得不需要」35歲沒信用卡她說出唯一困擾...網：還不是麻煩別人

隨著社會變遷、疫情盛行，消費習慣一直在改變。很多人減少現金購物改用網購，信用卡或是各類支付相對盛行。有位35歲的女網友在PTT WomenTalk板上發文，因為她沒有信用卡，震驚同事圈。女網友問，「真的需要辦一張信用卡嗎？」覺得自己好像被當原始人的感覺...

變與不變的2021年 資金避風港在哪？

美國總統大選結果出爐，投資市場將趨穩定，也確立了中美貿易戰的下一回合。然而時序進入秋冬，全球染疫人數迅速增加，歐洲眾多城市宣布封城，重擊實體經濟。儘管推估疫苗研發仍待時間，但2021年各國持續投入大量

熱門新聞

中芯制裁效應 台積南京廠啟動擴產

海運搶櫃戰 運價又漲了

聯發科5G晶片出貨 明年倍增

新台幣狂升向金管會求救？央行總裁楊金龍：過度解讀

借貸玩股票賠300萬老婆小孩都沒了 他嘆：人生40一場空

RCEP障礙 經部兩策略破解

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。