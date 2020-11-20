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「覺得不需要」35歲沒信用卡她說出唯一困擾...網：還不是麻煩別人

聯合新聞網 / 綜合報導
有位35歲的女網友因為沒有信用卡，震驚同事圈。她覺得自己好像被當成原始人，忍不住疑惑「難道真的一定要有信用卡嗎？」圖片來源／ingimage
有位35歲的女網友因為沒有信用卡，震驚同事圈。她覺得自己好像被當成原始人，忍不住疑惑「難道真的一定要有信用卡嗎？」圖片來源／ingimage

隨著社會變遷、疫情盛行，消費習慣一直在改變。很多人減少現金購物改用網購，信用卡或是各類支付相對盛行。有位35歲的女網友在PTT WomenTalk板上發文，因為她沒有信用卡，震驚同事圈。她覺得自己好像被當成原始人，忍不住疑惑，「難道真的一定要有信用卡嗎？」

原PO表示，平日生活並不覺得信用卡是必須品，線上購物可以透過ATM轉帳或貨到付款。唯一比較麻煩的是出國訂機票或訂房，常常要麻煩朋友或家人代刷。原PO表示因為物質慾望不高，常常覺得「付現」就可以了，所以才沒有辦任何信用卡。

有網友認為原PO似乎誤會什麼，「覺得信用卡跟物慾有關，金融知識應該是0」、「有沒有信用卡跟物慾無關. 但物慾控制不好的確實不適合」、「請朋友家人幫忙，這樣叫不需要？」、「鈔票和錢幣很髒...能不碰就不碰，刷卡乾淨多了」、「信用卡的最大好處是可以延後付款...更活用現金流」。

有網友覺得辦卡重點是回饋和服務，「必要支出賺回饋，連保險費也可以賺現金回饋」、「機場接送、道路救援、旅遊不便險」。也有人認為要跟銀行建立信用紀錄，「沒有什麼信用紀錄的話，將來要貸款什麼的比較麻煩」、「這樣是聯徵小白，你以後不買房嗎？」

信用卡 刷卡 行動支付

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