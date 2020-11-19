高職畢業單身男不婚不生盼翻身 網友建議先這樣做才實際

出社會工作除了賺錢餬口之外，許多人都希望能鹹魚翻身，有位男網友在臉書發文表示6年前在新竹買了間房，並找家人一起住幫忙分攤家計，而如今快要30歲了，還做著只能領3、4萬元的輪班作業員，這樣的生活讓他很想知道自己是否還有翻身的機會？

原PO在臉書「存錢公社」開頭就寫道，看過電影「華爾街之狼」後就讓人有想賺錢的衝勁，也想學習主角的能力，過著影片裡那樣的生活。他說23歲時在新竹市買了一間老公寓，也背了280萬元的房貸，為了減輕負擔，他請父親和姐姐侄子一起住，一起來分擔水、電、瓦斯、網路費。

如今29歲了，因為學歷只有高職畢業，進不了名列前茅的科技公司，只能當著領3、4萬月薪的輪班作業員，自己又是家中長男、獨子，而且有一輩子不交女友、不結婚、不生小孩的決心，這樣的情況也讓原PO很想問「還有翻身機會嗎？」

許多鄉民都留言鼓勵原PO，「不交女朋友不生小孩，真的比較明智，女友跟小孩都超花錢的，但老婆不一定」、「結婚生子跟理財規劃沒有衝突啊」、「規劃自己的人生才是重點，不一定要走入婚姻，有存款、房就可以過自己想要的人生」、「人生只要不被騙、不被借錢就贏一半了」、「順期自然，不用想會不會翻身的問題，努力去做，剩下的交給市場來決定」。

還有人建議應該投資自己比較重要，「先投資自己創造主收入，再來投資創造被動收入」、「頭腦還是要有點東西，要不一輩子當作業員，要翻身其實不容易」、「補個學歷就可以挑戰更高階工作」、「建議你23~30歲時，即便錢賺不多被動收入少，也要積極拓展人脈，這樣30歲之後說不定可以有契機，因緣際會的創業或做自己想做的事情。人脈就是錢脈，多跟成功的人接觸，不要被侷限住」。