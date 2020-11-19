快訊

被指萊牛皇家傳承牛肉麵肉品送驗 報告結果出爐了

景觀失靈？內湖最貴豪宅成交價 創社區有史以來最低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高職畢業單身男不婚不生盼翻身 網友建議先這樣做才實際

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友只有高職畢業，雖有自己的房子但也只能領月薪3、4萬元，讓他很想知道自己是不是還有翻身的機會。 圖／聯合報系資料照片
一名男網友只有高職畢業，雖有自己的房子但也只能領月薪3、4萬元，讓他很想知道自己是不是還有翻身的機會。 圖／聯合報系資料照片

出社會工作除了賺錢餬口之外，許多人都希望能鹹魚翻身，有位男網友在臉書發文表示6年前在新竹買了間房，並找家人一起住幫忙分攤家計，而如今快要30歲了，還做著只能領3、4萬元的輪班作業員，這樣的生活讓他很想知道自己是否還有翻身的機會？

原PO在臉書「存錢公社」開頭就寫道，看過電影「華爾街之狼」後就讓人有想賺錢的衝勁，也想學習主角的能力，過著影片裡那樣的生活。他說23歲時在新竹市買了一間老公寓，也背了280萬元的房貸，為了減輕負擔，他請父親和姐姐侄子一起住，一起來分擔水、電、瓦斯、網路費。

如今29歲了，因為學歷只有高職畢業，進不了名列前茅的科技公司，只能當著領3、4萬月薪的輪班作業員，自己又是家中長男、獨子，而且有一輩子不交女友、不結婚、不生小孩的決心，這樣的情況也讓原PO很想問「還有翻身機會嗎？」

許多鄉民都留言鼓勵原PO，「不交女朋友不生小孩，真的比較明智，女友跟小孩都超花錢的，但老婆不一定」、「結婚生子跟理財規劃沒有衝突啊」、「規劃自己的人生才是重點，不一定要走入婚姻，有存款、房就可以過自己想要的人生」、「人生只要不被騙、不被借錢就贏一半了」、「順期自然，不用想會不會翻身的問題，努力去做，剩下的交給市場來決定」。

還有人建議應該投資自己比較重要，「先投資自己創造主收入，再來投資創造被動收入」、「頭腦還是要有點東西，要不一輩子當作業員，要翻身其實不容易」、「補個學歷就可以挑戰更高階工作」、「建議你23~30歲時，即便錢賺不多被動收入少，也要積極拓展人脈，這樣30歲之後說不定可以有契機，因緣際會的創業或做自己想做的事情。人脈就是錢脈，多跟成功的人接觸，不要被侷限住」。

房貸

相關新聞

高職畢業單身男不婚不生盼翻身 網友建議先這樣做才實際

出社會工作除了賺錢餬口之外，許多人都希望能鹹魚翻身，有位男網友在臉書發文表示6年前在新竹買了間房，並找家人一起住幫忙分攤家計，而如今快要30歲了，還做著只能領3、4萬元的輪班作業員，這樣的生活讓他很想知道自己是否還有翻身的機會？

人妻曝光「買菜存零錢三年破14萬」 內行：其實很危險！

賺錢之餘更要懂得如何儲蓄，好的儲蓄方式能夠開源節流、累積財富，最簡單的是將零錢一點一點存下來，積沙成塔。有名主婦分享，靠著買菜時剩下的零錢、發票中獎等，竟存了一筆為數不小的金額，引發網友熱烈討論。

三大投資趨勢 引領AI新科技

新冠肺炎疫情的催化，加速科技在各領域的深化，而在低利率、資金充沛的助攻下，科技應用的可能性無限延伸，富蘭克林華美研究團隊看好衛星物聯網、智慧城市、精準醫療等三大投資趨勢，並從中理出五大投資主題，包括自動車、衛星、AR（擴增實境）與VR（虛擬實境）、體感及智慧醫療等新興產業，預估其產業複合年平均成長率自2019年起至2028年，各產業約有19%至63%不等，豐沛商機可期。

存基金有策略 投資組合掌握機會

金融市場危機、轉機更迭頻繁，秉持正確的投資策略、回歸從基本面出發，有利於減少短線的利空折損，提高勝率率。時興的共同基金理財儘管已有專業經理人操盤把關並分散投資，而投資人再多一個「資產配置」的作為，便能讓理財過程少一點驚心動魄、多一點報酬空間。

12月爽領息！元大龍頭基金不只配4% 年終配挑戰10%

台灣投資人最愛買的台股基金「元大台灣高股息優質龍頭基金」繼首度在10月發放配息，11月二次配息也在13日順利完成，每單位...

新冠疫苗問世在望 精品消費復甦可期

美國製藥公司Pfizer與合作夥伴BioNTech在11月9日共同宣布，其研發的新冠病毒試驗疫苗的有效性高達90%以上，...

陸股具補漲空間 分批買

近期中國股市並未隨美歐市場大好而續揚，反而因為中國國企債務違約、反壟斷法等因素影響市場人氣，導致漲多的科技股出現明顯拉回...

ESG量化多重資產 抗震

全球金融市場頻創波段高點，市場情緒雖偏向樂觀，但投資風險和操作難度也越來越高。在多重資產投資策略上，投信法人表示，透過E...

目標風險基金 退休理財優選

退休金準備早已成為全民運動，退休理財基金讓投資人享有由專業投資團隊所建立的投資組合，逐步累積退休資產是全民退休理財值得選...

美企財報佳 消費股亮眼

美股第3季財報公布接近尾聲，截至13日止，根據Factset統計，92%的S&P 500大企業已公布財報，當中進84%的...

日股ETF 迎奧運題材

統計1984至2016年九屆夏季奧運會當年，九個舉辦國指標指數中有六個優於MSCI世界指數。富邦投信表示，若2021年東...

經理人：股市牛氣沖天 新興市場最受青睞

受美國大選底定、新冠肺炎疫苗研發進展利多鼓舞，國際基金經理人對市場的樂觀程度來到近三年來最高水準，美銀美林認為已接近極端...

熱門新聞

iPhone 12拆解 台積電獨拿大單最威風

12月爽領息！元大龍頭基金不只配4% 年終配挑戰10%

中鋼：離岸風電 營運新主力

寶成：營運逐漸回穩 12月全面取消無薪假

RCEP進不去 柯文哲：傳產我看這下慘了

面板雙虎營運大甩尾 Q4拚賺百億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。