人妻曝光「買菜存零錢三年破14萬」 內行：其實很危險！

賺錢之餘更要懂得如何儲蓄，好的儲蓄方式能夠開源節流、累積財富，最簡單的是將零錢一點一點存下來，積沙成塔。有名主婦分享，靠著買菜時剩下的零錢、發票中獎等，竟存了一筆為數不小的金額，引發網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團《存錢人生》上發文表示，自己是名家庭主婦，過去三年來一直默默的將買菜剩下的錢存下來，投入小豬撲滿，沒想到卻意外累積了一筆高達6位數的存款。但原PO也坦言，「有點走火入魔，因為看到50就會留」，從照片中可以看到畫面裡大量的50元硬幣、少量10元、1元等排好排滿，原PO也提到，若偶有意外之財如「發票中獎」，也會將其兌換成50元存下來。

文章發布後網友紛紛留言表示，「原PO超厲害的」、「好厲害…我快兩年才4萬出頭」、「燃起我的鬥志了」、「好猛，我3年可能只有4萬」、「看到這種文章真療癒欸！」、「太猛了吧」、「真的好佩服」。

但也有熱心的網友表示，「很多50元都是假的」、「50要小心，假的很多，但妳很厲害」、「50其實是最危險的」、「存之前看一下再投，看國字50和數字50，拿在手上左右轉動，我存了很久沒有一個假的！」。