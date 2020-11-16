變與不變的2021年 資金避風港在哪？

美國總統大選結果出爐，投資市場將趨穩定，也確立了中美貿易戰的下一回合。然而時序進入秋冬，全球染疫人數迅速增加，歐洲眾多城市宣布封城，重擊實體經濟。儘管推估疫苗研發仍待時間，但2021年各國持續投入大量資源於振興經濟時，各項訊息解讀不易，市場更迭變得頻繁，建議可透過專業團隊協助，選擇波動度相對較小的投資商品，在變與不變的2021找尋資金避風港，穩步積累財富。

圖／shutterstock 提供

拜登當選可能性極高 高收債喜迎多頭

渣打銀行指出，現階段民主黨候選人拜登當選機率極高，由於不確定性下降，有利於投資人樂觀情緒，股債市場皆有機會呈現上揚格局。其中，短線最佳的布局標的為高收益債及新興市場美元政府債，主要原因在於歐美疫情仍嚴峻、股債來到相對高的位階，市場後市震盪仍大，債市波動相較股市低，另一方面，全球低利化，投資人對於高息收產品趨之若鶩，全球高收益債或新興市場美元債收益率相對較高，可望吸引資金湧入。

全球進入負利率時代已超過五年，近期負利率債券規模更攀升至超過16兆美元。美國10年期公債殖利率在2020年9月3日刷新三年低點，德國公債殖利率幾乎每天都下探歷史新低，公債殖利率僅0.5%，投資等級債殖利率僅2%，但全球高收益債殖利率仍有5%以上，為低利時代相對較佳的生財工具。

9月聯準會點陣圖顯示基準利率0%將至少維持至2023年，通膨須至2023年才達到2%平均目標中位，低利化將是長期趨勢；再者，拜登外交政策相對和緩，地緣風險性下降，且美元走弱雙重加持之下，新興市場後續可期。

圖／shutterstock 提供

新興市場債擁二高一低 完勝成熟國家債

就高收債市分析，新興市場債可望優於成熟國家債，雖然2020全球金融市場深受新冠肺炎影響，但新興高收債企業償債高峰是落在2022年。據統計，目前新興市場高收益債違約率為2.4%，美國高收益債和歐洲高收益債違約率分別為6.0%和2.9%；以2020全年預估違約率來看，2020年新興市場高收益債約2.8％，遠低於美國高收益債的6.5%和歐洲高收益債的4.0%。

新興市場高收益債違約率預期較7月下調，風險相對有控。另一方面，新興市場經過近幾年的積極再融資，債務存續期間得到了延展，企業也能夠以較低的利率再融資，在病毒危機爆發之前，新興公司的基本面狀況相對良好、淨槓桿率接近7年低點，總體上有利於債務。

就經濟表現而言，IMF預估2020年全球經濟負成長4.4%，已開發國家為-5.8%，新興市場為-3.3%，新興市場衰退幅度小於成熟市場，但2021年經濟全面復甦，新興市場經濟成長反彈幅度也優於成熟市場。

新興市場在經濟成長率高、收益率高、違約率低三大優勢下，將明顯優於成熟市場，新興市場主權債的吸引力大增，其中美元債表現又將優於當地貨幣債券，因為有許多新興國家持續推動QE，為當地貨幣帶來貶值壓力，投資人投資新興市場當地貨幣債易承受匯損風險，反之，美元一向為國際強勢貨幣，波動也相對平穩。

債券各家報價差異大 選擇知名、具規模者較佳

目前國內購買債券多是在店頭市場買賣，各家銀行或券商的報價差異甚大，另外各家銀行的手續費收取方式也有差異，除了外收申購及贖回手續費外，有些銀行會額外收取內含手續費，也就是投資人得知的報價中已經隱含一筆費用。渣打銀行不同於各家銀行或券商，銷售的債券報價沒有任何內含費用，價格相對透明。

渣打銀行透過全球超過60個既有市場與研究團隊深入研究市場，以嚴謹態度評估，嚴選相對穩健的債券標的。並且提供數百種不同計價幣別，及到期年限的債券，可依自身投資需求與風險承受度作評量。投資人透過渣打集團的全球平台下單，債券選項涵蓋世界各國標的。

渣打銀行既有債券客戶12月底前推薦債券新戶申購海外債券，推薦成功則推薦人即可晉升為「外匯金鑽會員級別」，美元換匯可享更優惠的匯率。符合條件的被推薦人則享有特定金額「第一、二筆海外債券申購手續費7折」優惠。

*提醒您，投資一定有風險，敬請審慎評估。