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40歲存款1700萬能退休？網曝「關鍵考量」：能做到就行

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇「存款1700萬這樣40歲能退休嗎」，貼文掀起眾人熱議。示意圖／ingimage
網友好奇「存款1700萬這樣40歲能退休嗎」，貼文掀起眾人熱議。示意圖／ingimage

不少人辛苦工作，為的是退休後能享清福，然而究竟要存多少錢，才能過上安逸的老年生活，一直是大家關注的話題。對此，有網友列出自身存款和每月開銷，並好奇詢問「這樣40歲能退休嗎」，貼文掀起眾人熱議。

原PO在PTT發文表示，目前35歲住在家裡，月薪5萬左右，每月大概花費3萬，名下有一台汽車，幾個月前把繼承的公寓賣掉，還完貸款後，餘款剩下1700萬左右，請問這樣40歲能退休嗎？

問題曝光後，網友留言回應，「明天就可以辭職了」、「可以了，一個月花4萬，花30年沒問題」、「自己月領5萬元，有1700萬家產，不要揮霍賭博，老實說根本人生勝利」、「1700萬拿去穩健投資，不亂花沒什麼問題」、「完全可以，已羨慕」、「看你花錢多寡，理論上是可以退休了」。

但也有人認為，「能保證不結婚生小孩嗎？如果做得到馬上退休」、「單身可以，結婚生小孩千萬別衝動退休」、「你如果結婚生小孩，錢一定不夠用」、「就算沒父母小孩要養，算上物價漲幅，40歲1700萬其實不太夠」、「看你要活多久，再活30年也許可以，要活40年不行」。

PTT 退休

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