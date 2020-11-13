月薪5萬3夠用好過嗎？ 年薪百萬男：我買不起房

每個人都希望薪水越多越好，但是到底薪水多少才夠用？有網友發文表示自己的工作薪水加上出差加給大約5萬3左右，但扣除一些支出後每個月只剩2萬元，讓他對買車買房只能退避三舍。對此他也想知道其他低於5萬3這個水平的人該怎麼生活？

原PO在PTT寫道自己剛換了新工作，月薪有4萬5，不過只要出差就有出差加給，算一算大概在5萬3上下。雖然目前仍無法出國，但他說明年新冠肺炎疫情如果穩定一點的話，自己會有半年不在台灣，出差加給也就有著落了。

不過5萬3就真的夠了嗎？原PO說除了給孝親費以外，還要繳交房租、水電、學貸等等雜項，一個月就剩下2萬元左右，雖然有考慮要買車，但一想到之後還要背很久的車貸並且還要繳稅就覺得很辛苦。房子更不用說，原PO認為自己這輩子與買房無緣，可能就租房子過一生了吧。

他無奈地說像自己這樣勉強達到5萬3水平的人，連買房買車都只敢想想而已，那其他低於這個水平的人生活怎麼辦？到底這個時代誰買得起房子，養得起家啊？

原PO的貼文引來網友們熱烈的討論，「北部至少要實領8萬才會輕鬆一點點」、「5萬3扣勞健保和稅金在北部很辛苦吧」、「台積電都說買不起了，沒破百萬就別想了」、「我年薪一百萬出頭，沒爸媽遺產，在新北買不起房」、「我月薪4萬住家裡，一個月存2.5萬，不用買房，給你參考」。

還有人建議可跟父母商量是否減少孝親費問題，「商量看看孝親費可以減少嗎？」、「看父母，父母不用孝親費但也不准跟他們要錢，算上加班跟第二經濟來源月收大概55K，買車沒問題，房子就沒辦法了」。