儲蓄險解約違約金繳很大 他嘆：這種東西出現在世上要幹嘛？

保險業常在業績壓力之下，每位保險從業人員無不卯足力量，全力向客戶推銷自家最好的保單，在這樣的前提下，每張保單一定都對當事人有利才對。有一位網友在ptt「問卦」貼文表示，6年前買了一張儲蓄險保單，只差7K沒繳完，一時急需用錢想臨時解約，發現解約還要繳交34K違約金，整個傻眼，大嘆「儲蓄險到底是繳心酸的嗎」？

原po文中表示，6年前被業務姐姐狂推的儲蓄險，繳了一個最低額度，近日需要用錢，整個保單還差7K就可繳完，於是想用解約的方式來處理，但整個核算下來，還要付34K違約金，瞬間讓原po傻眼，這是「完全錢放進去還要繳管理費的概念」嗎？

原po不免抱怨說，當時漂亮的業務姊姊說「最少繳完之後，還要多放7年才能『回本』，這種東西到底是出現在世界上幹什麼的」，如果儲蓄險的這筆錢拿去存數存，利率的投報率也絕對好，或是直接投資元大50 (0050)是不是還比較簡單？

原po文出後，引起許多網友的留言回應酸說「誰叫你要被阿姨色誘」、「你要這麼笨怪誰」，也有網友提出疑問「很多儲蓄險都是含息保本阿，解約金沒繳的多」、「6年了還有違約」，有網友提醒原po「保單可以抵押借款啦，一點點利息，比違約金少很多」，或是「儲蓄險只能當作一種強迫儲蓄概念，存錢不如定存就好」。