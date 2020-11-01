台北一個月不到2萬5算中低收入戶 網友感嘆：這行業很多

台灣低薪問題讓許多人紛紛離家背井到北部謀生，而衛服部也公告明年（2021）各縣市最低生活費標準，以台北市為例，調升後標準最高，每月最低生活費達17,668元，若全家收入一個月低於25,241元，則可列為中低收入戶。就有網友對此好奇提出疑問表示「不知道這該算是好消息還是壞消息」，貼文也引來鄉民們熱議。

這名網友在PTT表示，對於收入不到2萬5就被歸類為貧窮的中低收入戶，會說這是好消息是因為免稅額會提高，然後可以領中低收入補助等社會福利，也可以抽社會住宅，另外每年可以繳的稅會減低，被退稅的錢會變多，但壞消息則是這樣的收入水平在台北是屬於貧窮等級的。

貼文也讓許多人看了很感嘆，「2萬5在台北怎麼活啊？繳完房租水電還有錢吃飯嗎？」、「其實真的很多，不然不會一堆人正職之外還兼一堆職」、「最低工資都2萬4了，只有2萬5不管在哪裡都是社會最底層啊」、「2萬5在台北沒房就是赤貧啊」、「只賺2萬5乾脆回鄉吧，這麼苦做啥」。

還有人提到薪資不到2萬5的工作也很多，「我朋友電視圈就是…下班假日還要on call」、「2萬6，餐飲業很多」、「台北一堆低於2萬5的喔，你各位去政府機關辦事，那些派遣基層基本上大概都是低於2萬5的喔」、「公家單位一堆基層都2萬5啊！還要扣勞健保」。