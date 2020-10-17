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租到屋主死就送房 72歲屋主曝已「700萬成交」還娶了25歲妻

聯合新聞網 / 綜合報導
彰化北斗鎮3樓透天厝，是屋主先前想脫手的物件。 圖擷自googlemaps
彰化北斗鎮3樓透天厝，是屋主先前想脫手的物件。 圖擷自googlemaps

日前一位72歲老翁在臉書發文，只要每個月按時付房租，等房東過世後，屋子就歸你所有，掀起網路一片熱烈討論，事隔半個月，該名屋主開心宣布，已經用700萬元將房子賣掉，且娶到一位25歲的妻子！　　

許多網友詢問「安捏真的有划算嗎？版上有沒有大大要衝的？」，本報先前也報導若接受送屋得注意的細節，據了解，屋主在中部有40多筆房產，是名億萬富翁，因為已經留下債券給子女，剩下的房子希望能回饋社會，因此想出「付房租送房子」的方法，屋主認為死後這些房產都帶不走，還不如藉此機會，幫助一些年輕人。

「ETtoday新聞雲」報導，屋主在發文後半個月，已經用700萬元將房屋賣掉，還娶了25歲的嫩妻，他表示妻子家庭貧困且三代同堂，又在外面租房子，相當辛苦，認為妻子是犧牲家庭嫁給自己，雖然年紀相差47歲，但直言「絕對不會虧待她」，更透露將來一定會給妻子，有房、有車、有鈔票，只是高額設定抵押會是男方的名字，是為了避免房子有天被賣掉，所以不動產權還是在屋主身上。

另外，屋主表示，目前還有很多房地產，正在持續整理中，網友可以等待他推出下一個租屋方案。

租屋 房地產

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