租到屋主死就送房 72歲屋主曝已「700萬成交」還娶了25歲妻

有想過若手邊多了一大筆錢，要如何運用投資嗎？一名網友透露友人申請政府的紓困貸款方案，成功拿到了1千萬元，但因為沒有投資經驗，又不想浪費這筆錢，這名網友便上網發文幫友人向鄉民們詢問應該投資什麼比較適合？多數人則推薦可以朝股票、美金、房地產3個方向來投資。

2020-10-16 11:28