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他紓困貸款拿到1千萬想投資 網友建議可考慮這3種

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友透露友人申請到1千萬元紓困貸款，但因為從來沒有做過投資，因此不曉得該如何運用這筆錢。 （路透）
有網友透露友人申請到1千萬元紓困貸款，但因為從來沒有做過投資，因此不曉得該如何運用這筆錢。 （路透）

有想過若手邊多了一大筆錢，要如何運用投資嗎？一名網友透露友人申請政府的紓困貸款方案，成功拿到了1千萬元，但因為沒有投資經驗，又不想浪費這筆錢，這名網友便上網發文幫友人向鄉民們詢問應該投資什麼比較適合？多數人則推薦可以朝股票、美金、房地產3個方向來投資。

原PO在PTT寫道身邊有位朋友看到政府推出農業相關的企業紓困貸款方案，就抱著辦辦看的心態去申請，沒想到竟順利的通過了，手邊立刻多了1千萬元可以運用，而且第一年免息，後4年1.5%，讓友人得知後相當驚喜。

不過因為朋友平時沒有在投資，當申請到貸款後，原本是打算沒用到就要第一年定存完賺利息就解約，但又覺得有一大筆錢不使用很浪費，原PO知道後便上網幫忙發文求助鄉民意見，「想請問板上投資大老，有推薦的投資嗎？謝謝…不要風險大會賠的，到時候還不出來就不好玩了」。

許多網友都建議可以拿去投資股票，「All in台積」、「All in台積電，明年變一千五百萬」、「台積電半年可以漲快兩百塊，年初買現在資產已經翻倍了」、「台積電不用想，台積電倒台灣也不用玩」、「All in台積電，台積電倒了，台幣也沒用」、「All in大立光，買跌喔」、「去買興農台肥股票，勉強算是農用吧」。

還有人認為可以買房、買美金，「買2間房子付頭期款，拿來租人同時，未來賣房」、「房地產吧真的」、「買房、買美金、買美國科技股」、「美金很低可以買了」、「All in 美金啊，選舉後狂漲」、「短期美金定存啊」。

不過對於許多人建議如何投資，有網友不以為然的說「抵制借錢炒股」、「政府的錢=全民買單，沒人噓」、「你各位的稅金讓他免息」、「各位苦勞就乖乖納稅給根本不需要的老闆貸好炒股炒房」、「你不知道地下推文的是什麼背景，為什麼要相信？」、「給你紓困拿去炒房？」

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