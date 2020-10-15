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台大獸醫哥畢業月薪3萬8 曝存款卻有3千萬秘訣

聯合新聞網 / 綜合報導
台大獸醫系畢業的網友曬出自己的郵局存款。圖／翻攝自Dcard
台大獸醫系畢業的網友曬出自己的郵局存款。圖／翻攝自Dcard

月薪到底要多少才夠用？日前一名台大獸醫系畢業的網友就分享存錢祕訣，雖然月薪3萬8，但因為住家裡，所以每個月能存2萬多元，靠著工作一年省吃儉用存到30萬，加上父母給的1200萬元及股票1700萬，讓他個人資產就高達近3000萬，但也因為個人財產大部分都是父母給與，讓他直呼「這年頭沒人在靠自己的好嗎？」

原PO在Dcard回覆貼文「一個月存多少才算多」表示，自己一個月薪水3萬8，因為住家裡省去房租錢，所以一個月能存到2萬多元，努力工作一年多後，終於存到30幾萬，接著曬出一張郵局帳戶存款照片，資產總額卻高達1233萬5982元，讓許多網友百思不得其解。

原PO坦率表示，存款金額是因為家裡給了1200萬才這麼多，只靠自己的薪水根本無法達到這個數字，氣憤說到「垃圾薪水，有跟沒有一樣」，坦言這個存款數目其實是個尷尬的數字，因為還不到財富自由，除了父母給的1200萬元，自己也有投資約1700萬的股票，所以目前身上全部財產有3000萬左右，若要在台北買棟房，搬出去住就沒了，此外，原PO也在留言區透露自己的股票信仰是元大寶來台灣卓越50證券投資信託基金（0050）及富邦台灣采吉50基金（006208）。

有許多網友好奇原PO是不是含著金湯匙出生的孩子？原PO也提到自己還有兩個哥哥，目前父母各給家裡孩子，一個月10萬左右，父母親的職業相當普通，兩個人薪水加起來不到10萬元，只是因為父母有在收租房子，所以在滿租的情況下，一個月能有50萬元的租金。

貼文一出，引起眾多網友熱議，紛紛留言回應「看了這麼多文章，就你最實在，完全不去唬爛怎麼創業，怎麼投資」、「不想努力了」、「果然投胎比投資重要」、「我就沒跟家裡拿錢，靠自己每個月30k過得很開心啊，這種想法是不是很廢」、「看了明天瞬間不想上班了」。

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