錢難賺！他薪資5萬每月所剩無幾 消費習慣曝光讓網友看傻眼

工作後才知道賺錢辛苦，許多人進入職場才懂這個道理，一名網友剛成為職場新鮮人1、2個月，開始體會到薪水不夠用的困境，雖然知道記帳的重要性，但還是讓他覺得入不敷出，他在論壇上分享自己的心得，並且曝光自己薪水的分配，沒想到網友們看了後都批評不必要的開銷太多，建議他多存點錢比較實在。

原PO在論壇《Dcard》寫道開始工作賺錢後家人便不再提供金援了，雖然買東西還是會被唸，但金錢運用比起以前相對自由多了。不過每個月的花費卻讓他覺得不夠用，因此也開始學習記帳，例如信用卡刷多少，要預留多少錢，餐費一個月能用多少等等，但三餐全都在外解決，一個月大約就要花掉1萬到1萬5左右，也讓原PO考慮要不要學同事也自行準備餐盒到公司吃。

他說目前正在實習階段，月薪可以領到5萬元，但發薪後要繳醫美分期、健身房卡、隔月餐費、請家人吃飯開銷、電話費支出等，已經所剩無幾。現在的交通工具是腳踏車，但以後如果公司要求出差就要買車，再加上保險費以及之後買房搬家還有房貸問題，這些都讓原PO擔心如果轉正職後調薪幅度不大，不能充分負擔這些費用，那就更別提以後還要養小孩了。

多數網友看到原PO薪資花費的分配後，都直言好幾個項目都是不必要的，「光看到醫美分期就知道妳的消費觀念有問題」、「健身房可以退了吧」、「分期一堆沒用的垃圾，難怪沒錢」、「醫療美容、健身房、請家人吃飯、咖啡，這樣都是浪費錢的行為。花錢不知道節制，難怪一個月5萬快不夠妳花，月薪5萬我存3萬5都沒問題」、「新鮮人50k其實蠻多的，還是要思考一下自己的金錢哪些是不必要的支出，盡量還是要多存一點，年輕還是要有儲蓄的概念」、「醫美跟健身房先刪掉吧，滑下來果然好多人都覺得這兩筆根本浪費錢」。