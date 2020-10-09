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扣除開銷、理財每個月多1萬要幹嘛？ 網4字真理建議續投資

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人為了增加自己的財富，都會選擇投資理財來豐富收入。 圖／ingimage
許多人為了增加自己的財富，都會選擇投資理財來豐富收入。 圖／ingimage

在萬物齊漲，唯獨薪水不漲的時代，想辦法投資理財才能增加收入，不論薪資多寡，只要好好規劃都能夠有完善的分配。一名女網友在PTT發文表示如果扣除掉所需的開銷，也做好理財規劃後，每個月還有剩下1萬元，大家會想用來做什麼？

原PO寫道如果將每個月的薪水扣除掉必要的開銷，也做了理財規劃後，還多出了1萬元，大家會想拿這1萬元做什麼？是會去進修上課，還是做什麼有趣的事情呢？原PO說自己會想養一隻貓，她也希望鄉民們給予其它的建議做參考。

網友們紛紛給予許多建議，「窮人思維，先修正理財觀念」、「捐出去，可以幫助浪浪」、「不要養貓吧，充實自己感覺比較重要」、「進修，上個課什麼都好，或是培養一種嗜好，下廚啊、品酒、學才藝」、「存起來當旅遊基金」、「多的可以存起來當作醫療基金，基本開銷確實不用那麼多」、「捐出去做公益，流浪動物或弱勢族群都可以」。

但更多人還是認為原PO應該繼續投資下去，認為「本多終勝」是真理，「存起來或是投資」、「代表妳投資的金額還少1萬」、「投資啊，不然存那麼多錢也沒什麼用」、「定期定額買台積電」、「存起來當作投資備用金啊」、「投資的錢還有嫌少的啊！難道妳是買儲蓄險，還是定期定額啊？」、「All in理財，真正理財只有嫌錢少」、「加碼投資啊，本多終勝」。

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