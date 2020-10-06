他問每天省咖啡錢 10年後可買車買房？網吐槽：買腳踏車啦

低薪時代許多人都想方設法看能不能讓財富增加，有人會儲蓄、定存，有人會投資股票或基金，也有人會從生活上的小習慣來改變，例如減少不必要的消費等。一名網友發文寫到如果每天都省下一杯咖啡的錢，那10年後就有希望可以買房、買車了，不過這樣的夢想立刻被鄉民們吐槽打臉。

原PO在PTT以「每天省下一杯咖啡錢，10年後有多可怕」為題寫道，他從廣告看到如果每天省下一杯咖啡的錢，積少成多，10年後就可以拿這筆錢完成很多夢想，甚至買車買房不是夢，直接財務自由了，原PO也好奇不知道有沒有網友實現過，於是詢問「有沒有成功達成夢想的鄉民現身說法？」

不過這樣的美夢卻被網友們吐槽，有人就假設以一杯50元咖啡來計算，一年365天也僅省下18,250元，10年後也不過182,500元，連20萬元都不到；就算一杯咖啡60元，10年後也僅省下將近22萬元，新車買不起，更不用說房子了。

其他人則開玩笑地說「每天省下一包菸，10年後買車結果第一天就被撞」、「三合一咖啡嗎？可以買台好一點的腳踏車吧」、「省手搖飲可以省下千萬醫藥費」，還有網友指出如果原PO的咖啡是喝星巴克的話，以一杯150元的價格來看，10年後可以省下54.7萬元，可能買車還比較有希望一點。

不過不喝咖啡真的能省到錢嗎？美國知名理財作家大衛．巴哈（David Bach）提出所謂的「拿鐵因子」概念，培養省小錢理財的觀念，每天不經意的小支出可能造成日後龐大的財務損失。而存下的小錢積少成多，也可成為日後投資理財的第一筆本金。