月光族變理財YouTuber！柴鼠兄弟如何靠「白話版投資影片」爆紅？

投資理財YouTuber柴鼠兄弟在三年內累積逾57萬粉絲，更被財經媒體評選為最適合投資新手觀看的YouTube頻道。他們如何辦到？

「大家好，我是柴」「大家好，我是鼠，歡迎收看夯翻鼠FQ！」致力推廣FQ（Financial Quotient，財務智商）的投資理財YouTuber柴鼠兄弟，沒有財經相關背景，靠著個人投資心得與媒體代理實務經驗，將複雜的投資理財知識「翻成白話」傳達給觀眾。

柴鼠兄弟在三年內累積逾57萬粉絲，更被財經媒體評選為最適合投資新手觀看的YouTube頻道。怎麼辦到的？

很喜歡賺錢的鼠，幫自己取了一個暱稱叫「錢鼠」；柴則是被同事和朋友說長得像柴犬，兩個人就一起湊成了「柴鼠兄弟」，亦有「數」錢數不完、招「財」進寶等吉祥之意。

頻道在澳洲誕生》相約打工度假，埋下「理財種子」

柴和鼠過去都是上班族，且是完全不會理財的月光族。

他們在媒體代理商工作，想嘗試到異國體驗生活，柴扛著學貸、卡債，向銀行申請打工旅遊貸款補助；鼠則是拿了人生存的第一筆10萬元，兩人相約到澳洲打工度假。

澳洲生活的那一年，是柴鼠兄弟頻道成立，很重要的啟蒙點。

背了一屁股債到澳洲的柴，在每個月收入不穩定的狀況下，體認到理財的重要性，逐漸改掉自己過去賺多少就花多少的壞習慣，且開始有儲蓄理財的觀念；一直嘗試投資的鼠，則在有一餐沒一餐的生活中，強烈感受到投資理財的重要性。

澳洲度假打工期間，喜歡分享資訊的他們，利用空檔時間，整理澳洲打工度假的簽證、稅務等懶人包，並放在成立的「火星人之光」部落格，詳細、實用的教學文章，在網路上累積不少聲量及口碑。

回到台灣後，柴和鼠回到原本的工作崗位上，部落格文章停止更新。但令他們訝異的是，在零維護的狀況下，隔了兩年，部落格每週竟然還有上千人次的造訪，且持續在網路上解決很多人澳洲打工的難題。

部落格的運作經驗，讓他們挖掘「內容，創造價值」的可能性。因此，運用工作上對產業趨勢的敏感度，並對YouTuber領域做初步評估後，柴鼠決定「FIRE」自己，專職當YouTuber。

99天試出理財題型》從月光族到投資理財YouTuber

大傳系畢業的柴，加上廣告系畢業的鼠，兩人都有影像相關的基礎，背後沒有專業的團隊支撐，從企畫、剪輯到後製，通通自己來。

頻道成立初期，開箱試吃、煮飯、說書等題目都嘗試，聽聞頻道快速成長，可以嘗試「每日更新」，訂下連續99天每日上傳影片的目標。

「每天早上拍片，晚上就要剪輯完成並上片，隔天又要開始新的題目，」鼠說，過程很痛苦，但99天嘗試中，也無意開採出投資理財的題目。

柴鼠兄弟做的第一支的投資理財影片是「銀行定存怎麼算利息錢？一次搞懂利率&殖利率」；而真正爆紅的一則影片是「匯率霧煞煞？先換起來放？錢被銀行默默吃掉的三個祕密」，被網媒廣邀授權。

有別於一般艱澀的投資理財影片，柴鼠善用「譬喻」的方式，將生硬的投資知識，說得生動且易懂。

例如將ETF（指數股票型基金）形容成菜色、分量固定的便當；將股市比喻成金雞蛋牧場，要選擇金雞蛋（存股標的），可觀察牧場公布的「最大的50隻雞（前50大市值公司）」等。

目前檯面上投資理財的節目，多數講述專業的投資內容，柴鼠兄弟運用年輕人的創意，軟化基礎的理財知識，教導投資新手認識投資商品，並傳達正確的理財觀念。

柴鼠兄弟頻道成立將近三年，已累積逾57萬粉絲，並在今年出了一本《跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機》書籍，柴鼠也建議新手們，投資前應養成以下三個理財觀念。

觀念一〉不熟的投資商品不要碰 不要聽信親朋好友：「買這個一定會賺！」。柴表示，連去便利超商買一包餅乾，都會研究內容物及熱量，一般人不可能去買一個不知道成分的食物。投資也是，千萬不要碰自己不熟的投資理財商品。 觀念二〉「分散」與「分批」 投資標的一定要分散。鼠表示，即便他們非常推崇原型ETF與金融股，仍鼓勵新手應嘗試不同的類股，例如傳產、內需型的績優公司，避免過度集中某一類股。 例如今年金融股跌跌不休，為台股盤面上最弱勢的族群，造成不少投資人的焦慮。鼠說，若投資人同時有布局食品、電信、水泥等不同類型的股票，就能減緩股票下挫的壓力。 而分批進場也相當重要。「我們永遠不知道波段的高低點在哪裡！」鼠指出，分批布局可達到分散風險、降低平均成本的效果。 觀念三〉提升個人FQ（財務智商） 一般而言，高報酬的商品，同時也須承擔較高的風險。柴說，若無基礎的財務智商，很容易輕信「有一個投資商品，可讓你賺超過20％」等話語，忽略背後須承擔的高風險。

整體而言，柴和鼠認為，投資一定有賺有賠，新手嘗試投資之前，一定要有「承擔風險」的心理準備。

重要的是，應搞懂基本的投資知識，提升自身的FQ，才能避免被牽著鼻子走、落入投資的陷阱裡。

（作者／許雅綿 本文出自2020.10.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）