市場資金充沛，急尋投資標的，具有去中化受惠題材的越南基金炙手可熱，利安資金越南基金還未開放新申購，而中信投信先前募集的越南機會基金還在閉鎖期，已申請追加募集30億元獲准，昨（5）日起重新開放新申購申請。

亞洲開發銀行9月最新報告指出，今年是亞洲新興經濟體面臨60年來首次衰退，但越南卻是東南亞主要經濟體中，少見經濟依舊維持擴張的，預估經濟成長率約1.8%。報告稱越南與類似的經濟體相較，「展現堅強韌性，且中長期經濟展望正向」。

中信投信國際投資科主管葉松炫表示，全球央行為救經濟，紛紛降息，但越南由於防疫有成，經濟仍維持正成長，因此未展開大幅降息動作，利率至今仍維持相對高檔。根據越媒報導，越南多數中小銀行一年期定存利率仍有8%左右。

根據彭博資料，過去五年來平均股利率在10%以上的股票約80檔左右，今年越股的股利仍值得期待。對照金融時報報導，全球股利在今年第2季萎縮超過五分之一，減少1,000多億美元，彰顯越南股的吸引力。

利安資金越南基金經理人郭福明表示，越南景氣穩定度優於東南亞其他單一國家，展望中長期發展，歷經疫情後，政府有意維穩景氣的政策呵護下，未來股市仍看好經濟復甦的受惠股，包括內需的消費、工業和原物料仍將是投資重點。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，受7月底爆發的第二波疫情影響，越南8月總體經濟數據略受影響，民生消費、採購經理人指數都較前月下滑，但貿易順差仍不斷刷新紀錄。疫情期間催生遠端工作，對電子產品的需求激增，讓越南意外發了一次災難財。根據海關總局統計，今年至9月15日，貿易順差擴增至144.6億美元，創下歷史新高，以手機、電腦、電子產品零組件為主。

張晨瑋強調，疫情雖對越南經濟造成一定程度衝擊，但危機也可能化為轉機，越南政府日前宣示要推動越南成為「世界口罩工廠」，因越南為全球第三大紡織品出口國，若趁機發展醫療防護用具，可能造就新一波商機。不過，新興經濟體波動較大，建議投資人不妨將其作為衛星配置，以定期定額方式布局。