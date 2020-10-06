ESG商品 市場新寵

受疫情影響，投資人更重視ESG投資。市場人士指出，疫情爆發以來，ESG的社會（S）面向逐漸受到企業重視。在技術成熟、成本降低與資金到位下，環保（E）題材也將是此波復甦的焦點。

品浩（PIMCO）分析，自從疫情爆發，以及隨後蔓延至全球的反種族歧視示威浪潮，種族和社會不平等的議題接連浮上檯面，並嚴重影響世界上的弱勢群體，進而暴露並加劇許多地區不平等的現象，ESG的社會面向逐漸受到企業重視。

PIMCO指出，當今重大的社會議題包括健康與安全、人力資本管理及產品品質控管，但社會不平等問題和供應鏈管理更是當務之急。PIMCO正積極推動更大規模的社會債券發行，尤其是針對弱勢群體因應疫情危機與復甦的社會債券。

PIMCO發現，因疫情爆發而浮現五項社會議題，進而影響信用評級並推動新社會債券的發行。這五大項議題為健康及福利、勞動力重新分配、工作模式永久性改變、供應鏈去風險化、網路安全和隱私防護的重要性與日俱增。企業將通過債券市場，用債務融資的形式來籌措資金，以管理這五項社會議題。

百達投顧指出，技術提升，成本降低，是推動環保能源起飛的關鍵。歐盟喊出要在2050年達到碳中和，不再帶來碳排放危害；中國則宣布在2025年以前，每年運用新能源的交通工具要成長25%；全球也有94個大城市發出聯合聲明，要在2030年禁止柴油車、汽車進入城市。

百達投顧表示，龍頭企業的腳步也不遑多讓。蘋果比歐盟更為積極，宣布2030年達成碳足跡歸零，而且要求供應鏈廠商投入減碳計畫。微軟則不僅要在2030年達成負排放，甚至要在2050年消除1975年成立以來的所有碳排放量。

有別於過往對於環保能源基金的想像就是投資於再生能源，百達投顧表示，現在環保能源可以區分為「開源、節流、新科技」三個大方向。開源指的是再生能源，節流是提升能源效益，新科技則是指用於環保能源的新智慧科技。