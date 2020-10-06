快訊

累死第一線執法人員 也算是好政策？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

ESG商品 市場新寵

經濟日報 / 記者張瀞文／台北報導

疫情影響，投資人更重視ESG投資。市場人士指出，疫情爆發以來，ESG的社會（S）面向逐漸受到企業重視。在技術成熟、成本降低與資金到位下，環保（E）題材也將是此波復甦的焦點。

品浩（PIMCO）分析，自從疫情爆發，以及隨後蔓延至全球的反種族歧視示威浪潮，種族和社會不平等的議題接連浮上檯面，並嚴重影響世界上的弱勢群體，進而暴露並加劇許多地區不平等的現象，ESG的社會面向逐漸受到企業重視。

PIMCO指出，當今重大的社會議題包括健康與安全、人力資本管理及產品品質控管，但社會不平等問題和供應鏈管理更是當務之急。PIMCO正積極推動更大規模的社會債券發行，尤其是針對弱勢群體因應疫情危機與復甦的社會債券。

PIMCO發現，因疫情爆發而浮現五項社會議題，進而影響信用評級並推動新社會債券的發行。這五大項議題為健康及福利、勞動力重新分配、工作模式永久性改變、供應鏈去風險化、網路安全和隱私防護的重要性與日俱增。企業將通過債券市場，用債務融資的形式來籌措資金，以管理這五項社會議題。

百達投顧指出，技術提升，成本降低，是推動環保能源起飛的關鍵。歐盟喊出要在2050年達到碳中和，不再帶來碳排放危害；中國則宣布在2025年以前，每年運用新能源的交通工具要成長25%；全球也有94個大城市發出聯合聲明，要在2030年禁止柴油車、汽車進入城市。

百達投顧表示，龍頭企業的腳步也不遑多讓。蘋果比歐盟更為積極，宣布2030年達成碳足跡歸零，而且要求供應鏈廠商投入減碳計畫。微軟則不僅要在2030年達成負排放，甚至要在2050年消除1975年成立以來的所有碳排放量。

有別於過往對於環保能源基金的想像就是投資於再生能源，百達投顧表示，現在環保能源可以區分為「開源、節流、新科技」三個大方向。開源指的是再生能源，節流是提升能源效益，新科技則是指用於環保能源的新智慧科技。

疫情 環保 債券

延伸閱讀

正隆打造跨國循環經濟 獲BCCT企業社會責任獎

凱基銀實踐綠色金融 再生能源授信累計近130億元

原型ETF三千金 熱度飆

ESG企業債 題材熱炒

相關新聞

ESG商品 市場新寵

受疫情影響，投資人更重視ESG投資。市場人士指出，疫情爆發以來，ESG的社會（S）面向逐漸受到企業重視。在技術成熟、成本...

越南基金 題材紅火

市場資金充沛，急尋投資標的，具有去中化受惠題材的越南基金炙手可熱，利安資金越南基金還未開放新申購，而中信投信先前募集的越...

美股ETF 零股交易夯

年輕族參與台股偏好零股交易，統計顯示，ETF市場中熱門的美股ETF在零股市場同樣活躍，是交易大熱門。

投資級債 連26周吸金

全球主要經濟體已步入復甦軌道，資金對於避險的需求已明顯降低，美國10年期公債殖利率在過去一周已反彈到0.7%以上，這一情...

歐美高息股 防禦力強

第4季是股市年度最後衝刺時機。據統計，過去十年第4季全球主要股市平均表現都是正報酬，前十名中成熟工業國股市就占六席表現相...

美高收債 熱錢回流

高收益債券在經歷過第1季大幅拋售潮後，第2季熱錢又開始積極回流。瀚亞投資表示，根據資料統計，今年第2季國際資金流入高收益...

黃金長線看多 法人喊布局

近期黃金價格遭逢逆風，從8月新高每盎司2,075美元一路跌破每盎司1,900美元。法人表示，目前新冠疫情重燃疑慮、美國大...

每月擠出3千閒錢…23K女問理財 網勸一招「效益最高」

「萬物皆漲，唯有薪水不漲」，是許多上班族共同的心聲，想要把手上可用的錢變多，只能透過積極投資理財。但如果薪水不高，每個月僅有3千元閒錢，該怎麼運用才能獲得較高的收益呢？

大中華基金 法人喊買

時序進入10月，統計金融海嘯以來，每年10月全球主要股市平均表現，整體以大中華三大股市與工業國指數表現相對佳。展望後市，...

A股題材熱 強力吸金

大中華及中國A股基金受惠中國經濟在此波疫情中率先復甦，隨熱錢流入、行情助攻，驅使類型基金績效今年前三季表現拔得頭籌。

布局中國平衡型商品 卡位行情

中國製造業PMI已連續六個月維持擴張，生產、消費、投資數據普遍優於預期的大幅回升。

高收債、投資級債 搶鏡

受惠於全球央行加大力道的寬鬆貨幣政策激勵，高收益債與投資級債在今年第2季的漲幅皆為歷史表現最佳季度的第五名，分別上揚10...

熱門新聞

0056人氣再衝破29萬人 預計10月8日公告配息

金管會認可的模範壽險 這家公司九度獲獎

每月擠出3千閒錢…23K女問理財 網勸一招「效益最高」

中芯禁令上路 旺宏、聯電、台積電受惠

群創認股取代調薪惹爭議 公司：為增加員工報酬

生華科：抗疫新藥擬推40人臨床 願向白宮推薦自家解藥

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。