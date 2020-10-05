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每月擠出3千閒錢…23K女問理財 網勸一招「效益最高」

聯合新聞網 / 綜合報導
想要擺脫「死薪水」，得靠有效益的投資理財。 圖／Ingimage
想要擺脫「死薪水」，得靠有效益的投資理財。 圖／Ingimage

「萬物皆漲，唯有薪水不漲」，是許多上班族共同的心聲，想要把手上可用的錢變多，只能透過積極投資理財。但如果薪水不高，每個月僅有3千元閒錢，該怎麼運用才能獲得較高的收益呢？部分網友認為「本小利大利不大」，把微薄的月薪提高，會比任何投資都來得有效益。

一名女網友在臉書社團「存錢公社」發問，文中表示自己月薪23K，扣除租屋等生活開銷，一個月約有3千元可拿來投資，雖有朋友建議她買零股，但她對股票一竅不通，因此想詢問是否有其他適合小額投資的理財方式。

網友們紛紛熱心提供意見，其中買儲蓄險、定期定額存股和買基金獲多數人推薦，「去了解存股，不難，慢慢存，複利會慢慢壯大」、「定期定額買0050」、「我都定期定額基金3000！績效算不錯」、「找一支穩健的基金，持之以恆的扣款，就不用去每天盯盤了」、「如果可以開源幫助會更大，如果沒辦法增加收入，我會選擇美金儲蓄險，6年滿期賺高利息」，也有人提到把錢存在活存利息較高的數位帳戶，還可以小額投資基金。

不過也有不少網友建議她先好好存錢，累積多一點本金再投資才有賺頭，「先定存，存到至少3個月(6個月更好)生活必要花費當緊急備用金後，再來談投資」、「3000先用零存整付到100萬再來投資」、「先老實存錢吧！投資需要做長期功課的」。

另有人認為23K的薪水實在太低，提升固定收入比任何投資的效益都高，「不要急著投資，早一點脫離23K比較重要」、「可以打個工兼差，不然找一份脫離23K的工作」、「加薪或跳槽到好一點待遇的工作差比較多，可以先傻存，然後適時選擇適合的進修方向投資自己，為增加薪資做準備」。

定存 存股

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