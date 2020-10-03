他問買20年儲蓄險是不是很笨？ 網一面倒不推曝原因

投資理財有很多種方式，有人喜歡買股票，有人喜歡定存，日前一名網友就表示自己買了20年的儲蓄險，但買完後又後悔，覺得這個作法是不是很笨？因此詢問網友的意見，沒想到網友一面倒的不推薦，還有過來人表示「我三年前也買了一張拍拍，真的是智障低能」。

原Po在PTT的「WomenTalk」板上發文表示，自己買了儲蓄險，而且一買就是買了20年，買完後卻又後悔，覺得自己的做法似乎有點笨，感嘆至極下，也來不及了，因此上網分享難過心情，沒想到網友全都一面倒的跟原po說「趕快祈禱不要通膨」。

貼文一出，引起熱烈討論，網友幾乎一面倒的不推儲蓄險，最主要的原因是害怕未來有通貨膨脹的問題，並舉例10年前，30元就能買到一塊雞排，現在卻要60元才能買到一塊雞排，所以10年的時間就能讓金錢只剩一半的價值，原po買了20年的儲蓄險簡直是不敢想像，並建議「找個大跌的時候隨便買支股票，兩三年後回去看都比買儲蓄險好」。

其他網友則紛紛表示「15年後我們來見證歷史」、「你這樣不如去認養一個非洲孤兒，孤兒還會寫信感謝你」、「之前我也是買20年，很後悔解約賠了約35000元 ，不過如果沒有別的投資管道就買吧」、「 幾十年前買的話還不錯，現在的話...」。

雖然大多數的人都不推薦購買20年的儲蓄險，不過還是有網友安慰原Po，並表示「想了一下好像也不會很慘，畢竟每個人都會有一筆錢存著不動，如果不影響生活的情況稍微儲蓄也是正常」。