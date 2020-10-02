快訊

財股一週／學者估美大選川普敗、台幣升 台健保費率恐調漲？

川普確診新冠肺炎 李正皓：4可能發展都讓拜登陷被動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他1年存25萬好自卑問怎麼辦？ 過來人曝「去存股」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在PTT上詢問「該怎麼調適存款很少的心情」。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影
有網友在PTT上詢問「該怎麼調適存款很少的心情」。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影

許多人的目標都是能夠在未來財富自由，因此一般人在退休前，會希望能多存一點養老金，將來老了比較不辛苦，日前就有一名網友表示，算一算一整年只存了25萬，跟其他人比起來，似乎少了很多，感到相當自卑，並詢問「該怎麼調適心情？」

原Po在ptt的「WomenTalk」板上發文表示，中秋連假感到特別感傷，因為仔細算了一下，截至今年10月，只存了20萬元，若把剩下兩個月也加上去，大概頂多存到25萬元，另外還持有12萬的股票，雖然數目也不是說很小額，但跟板上年薪百萬、存款千萬、有車有房的人比，真的好魯蛇，讓他相當難過，並詢問有什麼好方法能夠調適自己的心情？

貼文一出，引起網友熱議，紛紛留言回應「比來比去比不完的」、「還好啦！積少成多，有存就不錯了，一堆人還負債」、「不要月光就好了」、「有些小資族年薪50幾萬，家裡待不住，整天在體驗新事物，說白了就是亂花錢」、也有網友鼓勵說「每年25萬，十年也是250萬了，其實也不算少」。

此外，有網友建議「不管存款，有股票比較好」、「建議存績優股，不要把錢放在銀行裡」，其實每個人薪水本就會有高低之分，但如何投資理財是一門需要學習的課題，近來也有不少人會選擇殖利率不錯的股票存股，調整好心態，做好功課，謹慎理財，財富自由不遠矣。

PTT 年薪 台股

延伸閱讀

中秋連假鹿港湧人潮 縣府籲選擇合法觀光三輪車

中秋連假第二天！國道一號彰化段雖有車潮但未見塞車情況

中秋連假花蓮志學車站停車亂象再現 網友痛批學生沒公德心

紫南宮中秋連假香火鼎盛 預估四天增30萬人來祈福

相關新聞

他1年存25萬好自卑問怎麼辦？ 過來人曝「去存股」

許多人的目標都是能夠在未來財富自由，因此一般人在退休前，會希望能多存一點養老金，將來老了比較不辛苦，日前就有一名網友表示，算一算一整年只...

怎避免衝動消費？ 他窮到快吃土！網放大絕：這樣做從此無物慾

今年因為新冠疫情攪局，讓所有的人生活都大亂，很多人都悶壞了，不能出國，只好搭飛機「偽出國」，或是在國內旅遊購物，所以也出現了「報復性消費」這個名詞，有位網友在PTT發問，說因為這幾個月都在「報復性消費」，讓他「存款直線下降來到歷史新低」，求教網友可有避免衝動購物解方。

熱門新聞

台灣DRAM教父 高啟全離開紫光集團

美國總統染疫 獨立經濟學家謝國忠：新台幣會升、川普會輸

這些半導體大咖 還在對岸奮鬥

遠航債權 合庫可望全收回

國人最愛十檔境外基金 今年來只有兩檔正報酬

三大廠延攬…擋不了高啟全創業魂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。