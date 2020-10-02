他1年存25萬好自卑問怎麼辦？ 過來人曝「去存股」

許多人的目標都是能夠在未來財富自由，因此一般人在退休前，會希望能多存一點養老金，將來老了比較不辛苦，日前就有一名網友表示，算一算一整年只存了25萬，跟其他人比起來，似乎少了很多，感到相當自卑，並詢問「該怎麼調適心情？」

原Po在ptt的「WomenTalk」板上發文表示，中秋連假感到特別感傷，因為仔細算了一下，截至今年10月，只存了20萬元，若把剩下兩個月也加上去，大概頂多存到25萬元，另外還持有12萬的股票，雖然數目也不是說很小額，但跟板上年薪百萬、存款千萬、有車有房的人比，真的好魯蛇，讓他相當難過，並詢問有什麼好方法能夠調適自己的心情？

貼文一出，引起網友熱議，紛紛留言回應「比來比去比不完的」、「還好啦！積少成多，有存就不錯了，一堆人還負債」、「不要月光就好了」、「有些小資族年薪50幾萬，家裡待不住，整天在體驗新事物，說白了就是亂花錢」、也有網友鼓勵說「每年25萬，十年也是250萬了，其實也不算少」。

此外，有網友建議「不管存款，有股票比較好」、「建議存績優股，不要把錢放在銀行裡」，其實每個人薪水本就會有高低之分，但如何投資理財是一門需要學習的課題，近來也有不少人會選擇殖利率不錯的股票存股，調整好心態，做好功課，謹慎理財，財富自由不遠矣。