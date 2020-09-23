男生辦BT21卡被銀行櫃台歧視？ 網一句話揭真相

金融卡是每個人必備的生活小物，擁有一張喜歡的卡，連領錢、匯款都覺得格外神清氣爽。有位男網友滿心期待到銀行開戶，想辦BT21的卡，遭到櫃台阿姨連珠砲詢問，最後一句話「你一個男生要這個卡幹嘛」，瞬間讓網友爆氣走人，他說，「想要好看的卡，還被洗臉性別歧視，真的委屈。」

男網友在Dcard發文，想要「有顏值的卡」，千挑萬選後決定辦兆豐BT21卡，興沖沖跑去銀行開戶，櫃台阿姨問個不停：「為什麼不在住家附近銀行開戶？什麼用途？」，又進行5分鐘的洗錢條款宣導，又說現在不能亂開戶，審查很嚴...原PO坦承，因為想要BT21卡才來開戶，卻又換來阿姨碎念，「卡片要收200元喔！我們銀行很麻煩，每次有匯款，不管匯入匯出都會打電話照會你」，阿姨跳針要他「想清楚喔...回去想清楚喔...」，最後又補上「男生要這種卡幹嘛？你就為了想要這種卡開戶...」，原PO後來沒辦到卡就受不了走人了。

PO文一出，網友紛紛安慰。「問開戶用途很正常，性別歧視真的太誇張了！」、「我辦新光魔法少女卡，也被家人嫌棄過」、「他們推出卡片不就要吸引粉絲辦卡嗎？，這樣說很有事」、「宣導洗錢是行員的責任義務，至於態度就客訴下去...」。也有網友提供不用臨櫃方法，「建議你線上開megalite，也有BT21的卡面」。

有網友緩頰，因為洗錢防制法，銀行審核才變嚴格，「銀行為什麼不給辦跨行？因為不能確定你資料還有財產申報是真實的，洗錢的人頭戶都會故意在離家裡很遠的地方辦卡」、「很多新鮮人和學生是來開戶詐騙用的...所以別嫌銀行開戶囉嗦，因為每一間銀行開戶都是這樣子的」、「現在開戶超麻煩，我連開薪轉戶，銀行都要求提供錄取通知，現場照會到人資確認才可以開戶」、「之前去銀行開戶也是被阻止，說只能在家附近開，直到說我有在這辦學貸，態度才變好。」