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拒繳違約金怒剪信用卡 想到點數還沒用她崩潰：蠢到極點

聯合新聞網 / 綜合報導
信用卡費逾期未繳必須繳交違約金。示意圖，非新聞當事者。聯合報系資料照片
信用卡費逾期未繳必須繳交違約金。示意圖，非新聞當事者。聯合報系資料照片

信用卡繳費都設有期限，若逾期未繳費須繳交違約金。一名女子日前發現卡費多了一筆400元的違約金，一氣之下就「剪卡」洩憤，盼以此取消違約金，事後突然想起信用卡裡來有累積點數，讓她崩潰的翻垃圾桶，將破碎的信用卡黏上，烏龍事件讓她自嘲自己真的是蠢到極點。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，日前發現信用卡費多了400元違約金，當下立刻打給銀行客服，對方解釋，是因為她已連續兩個月逾期繳費，上月罰300元、本月罰400元。

該網友表示，的確她常常搞不清楚信用卡的繳費期限，但她沒有收到Email帳單，一收到簡訊通知繳費時，已是逾期7天後，且明明都有全額繳清，也沒有繳最低應繳費用，她不懂為什麼還要罰繳循環利息。

該網友一氣之下，便向客服表示「我要取消卡片」，對方則是冷靜告知，之後若要辦卡必須重新填寫申請書，最後信用卡被取消，她也氣的將信用卡剪壞丟掉。

然而該網友事後想到，信用卡內還有累積點數，害得她一早起來翻垃圾桶，將信用卡黏好，此事讓她直呼「自己真是蠢到極點，我又不是什麼一年刷幾百萬的大咖客戶，跟客服人員灰什麼呢？」

其他網友則建議她「所以我一直習慣紙本繳費，不見沒關係有郵局可以作證」、「用電子帳單真的容易GG....建議紙本」、「我自己是把每一家帳單截止日改同一天，平常我也有在對帳所以不需要電子帳單，領薪水有空就去超商按完全部一次繳就不會忘記了」、「我都直接在手機的日曆裡寫上繳款日跟結帳日！因為怕忘記！這很好用呦！」。

另外有人解釋「超過繳款期限，一直到你繳清那幾天，當然會有循環息，因為你沒繳啊，遲繳是事實，2個月很久了，合約都寫的很清楚，正常繳款是應該的的而不是最後都有繳就好了，超過時間依天數產生滯納金合約裡也會有。水電費超過時間繳也會有罰金，超過最後期限就是斷電，就算你最後繳清了，遲繳期間的費用還是會有啊」。

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