他問要買房還是買股 網友輕鬆解：自住買房、投資買股

應該要買房子擺脫無殼蝸牛，還是投資美股固定收利息呢？網友在《批踢踢實業坊》表示，他目前在北部工作，看最近花蓮的房子從一坪10萬漲到20萬以上，目前他把買房地點鎖定在花蓮，網友詢問「與其把頭期款放在不會漲的資產，買美股大盤VOO是否比買房好？還是有人看好花蓮房子，可以漲超過美股大盤？」

原Po解釋，自己在北部上班，這幾年不只六都房價高漲，連花蓮房子價格也翻兩倍，他表示現在買房目標是花蓮的房子，原Po詢問「與其把頭期款放在不會漲的資產，買美股大盤VOO是否比買房好？」他分析如果是買美股，平均也有9%報酬率，因此原Po請益，該等到美股成長到一定程度再買房，還是不管投資先買房再說。

網友認為買房不會虧，「錢夠就買房吧，房真的只會越來越高價，股票很難講」、「要自住就買吧，熱錢流竄之下，你以後可能買不起了」、「現在買房十年內不會虧，十年後就不保證了」、「炒股就是為了有天可以買房阿」、「貸款買房然後抵押買股，不衝突阿」。

也有人覺得，「看你的用途，自住就可以買，投資的話建議流動性較大的VOO或QQQ較佳」、「一般人想靠買房賺錢很難，除非是那種大環境的上漲」、「現在尷尬的地方是房市股市都在相對高點，未來還有少子化問題」、「都買是要講幾次，完全不一樣的東西」、「不管從自住還是投資角度，美股大盤都比較好吧」。