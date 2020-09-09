投資美股該用複委託還是美國券商？ 網：這種情況複委託更好

股票市場最近利多利空消息不斷，除了台股之外，投資人也將目光轉向美股，希望能更靈活運用資金，不過因為手續費問題讓許多人猶豫到底該使用複委託還是零手續費的美國券商？一名網友表示，有計畫投資三至四萬美元到美股ETF，但苦惱該用複委託還是美國券商，雖然一般人傾向零手續費，但多數網友認為，以原PO的投資計畫使用複委託更為恰當。

原PO在PTT上表示，他計畫投資三至四萬美元到美股ETF，因為這筆錢是閒置資金，所以會希望長期放著，預計會放20年左右，雖然有開戶美國券商，但還是猶豫是不是該使用複委託，讓他十分糾結。

而底下網友紛紛回應，以原PO這種情況，既然沒有要頻繁的出入市場，選擇複委託更有保障，「ETF放20年當然選複委託」、「你只買一次放著就複委託」、「短期進出頻率高的、調節用的，再用美國券商操作」、「20年一直放說不定中間有什麼意外，這種case倒是滿適合複委託的」、「就算只考慮手續費其他都不考慮，複委託也不一定比較貴，就看你規劃怎麼買了」。

不過也有網友認為，使用零手續費的美國券商才是人之常情，「當然是開美國券商，選0手續費的」、「有便宜的當然選便宜的，幹嘛複委託給人賺一大筆」、「複委託股息的錢不能滾複利」、「複委託換匯+5%直接pass」。